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Magyar Péter bejelentette: ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, új csomaggal védenék a nőket
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette: ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, új csomaggal védenék a nőket

Portfolio
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Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelme, a kapcsolati erőszak visszaszorítása, valamint a menstruációs szegénység felszámolása érdekében, emellett kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását is – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban.

Magyarországon szakértői becslések szerint évente ötven nő veszíti életét párkapcsolati erőszak következtében. A jelenség visszaszorítása érdekében a kormány szakemberek bevonásával és széles körű társadalmi egyeztetéssel büntetőjogi csomagot dolgozott ki, amelynek egyik alappillére a távoltartási szabályok szigorítása.

Aki segítséget kér, mert a párja bántalmazza, vagy rettegésben tartja, annak olyan védelemre van szüksége, amely a mindennapokban is biztonságot jelent

– indokolta a lépést a kormányfő, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan, ha az áldozatnak a hatósági jelzés után is tartania kell a bántalmazójától az otthonában vagy a munkahelyén.

A jogszabály-módosítás emellett önálló bűncselekményként nevesíti az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosít a kapcsolati erőszak áldozatainak a büntetőeljárások során, valamint a szexuális önrendelkezés védelmében rögzíti, hogy szexuális cselekményre kizárólag a másik fél önkéntes beleegyezésével kerülhet sor.

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A büntetőjogi lépések mellett az egészségügyi szabályozás is érdemben változik: az Egészségügyi Minisztérium javaslatára módosítják az úgynevezett szívhangrendeletet, mivel a tapasztalatok szerint a szakmai egyeztetés nélkül bevezetett intézkedés nem csökkentette a terhességmegszakítások számát, ugyanakkor súlyos bioetikai kérdéseket vetett fel és újabb traumát okozott az érintetteknek. Az új szabályozás értelmében a megfelelő orvosi tájékoztatást követően a nők a szakmai ajánlásoknak megfelelően maguk dönthetnek arról, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel.

A nem kívánt terhességek és az abortuszok számának tényleges visszaszorítása érdekében a kormány az európai gyakorlatot követve eltörli az esemény utáni tabletta vénykötelességét, így a sürgősségi fogamzásgátlás időben és szélesebb körben válik elérhetővé. Ezzel párhuzamosan megerősítik és összehangolják a várandós nőknek nyújtott egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatásokat, hogy a megfelelő segítség hiánya miatt senki se érezze úgy, hogy nincs valódi választási lehetősége.

A kabinet célzott intézkedésekkel kíván fellépni a menstruációs szegénység ellen is, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok számára biztosítják a hozzáférést a megfelelő higiéniai termékekhez, a támogatást pedig tájékoztatással kapcsolják össze. "Egyetlen nőnek sem kellene olyan helyzetbe kerülnie, hogy választania kelljen az alapvető higiéniás termékek és más nélkülözhetetlen kiadások között" – hangsúlyozta Magyar Péter.

A belföldi jogszabályi változtatásokon túl a kormány nemzetközi szinten is elköteleződik, és a Tisza-frakció 44 képviselőnőjének javaslatára

az Országgyűlésnél kezdeményezi a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását szolgáló Isztambuli Egyezmény ratifikációját.

A nemzetközi megállapodás megerősítése konkrét, számonkérhető kötelezettségeket ír elő az állam számára a bántalmazások megelőzése, az áldozatvédelem és az elkövetők felelősségre vonása terén.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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