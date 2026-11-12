Magyar Péter bejelentette: ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, új csomaggal védenék a nőket

Magyarországon szakértői becslések szerint évente ötven nő veszíti életét párkapcsolati erőszak következtében. A jelenség visszaszorítása érdekében a kormány szakemberek bevonásával és széles körű társadalmi egyeztetéssel büntetőjogi csomagot dolgozott ki, amelynek egyik alappillére a távoltartási szabályok szigorítása.
Aki segítséget kér, mert a párja bántalmazza, vagy rettegésben tartja, annak olyan védelemre van szüksége, amely a mindennapokban is biztonságot jelent
– indokolta a lépést a kormányfő, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan, ha az áldozatnak a hatósági jelzés után is tartania kell a bántalmazójától az otthonában vagy a munkahelyén.
A jogszabály-módosítás emellett önálló bűncselekményként nevesíti az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosít a kapcsolati erőszak áldozatainak a büntetőeljárások során, valamint a szexuális önrendelkezés védelmében rögzíti, hogy szexuális cselekményre kizárólag a másik fél önkéntes beleegyezésével kerülhet sor.
A büntetőjogi lépések mellett az egészségügyi szabályozás is érdemben változik: az Egészségügyi Minisztérium javaslatára módosítják az úgynevezett szívhangrendeletet, mivel a tapasztalatok szerint a szakmai egyeztetés nélkül bevezetett intézkedés nem csökkentette a terhességmegszakítások számát, ugyanakkor súlyos bioetikai kérdéseket vetett fel és újabb traumát okozott az érintetteknek. Az új szabályozás értelmében a megfelelő orvosi tájékoztatást követően a nők a szakmai ajánlásoknak megfelelően maguk dönthetnek arról, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel.
A nem kívánt terhességek és az abortuszok számának tényleges visszaszorítása érdekében a kormány az európai gyakorlatot követve eltörli az esemény utáni tabletta vénykötelességét, így a sürgősségi fogamzásgátlás időben és szélesebb körben válik elérhetővé. Ezzel párhuzamosan megerősítik és összehangolják a várandós nőknek nyújtott egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatásokat, hogy a megfelelő segítség hiánya miatt senki se érezze úgy, hogy nincs valódi választási lehetősége.
A kabinet célzott intézkedésekkel kíván fellépni a menstruációs szegénység ellen is, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok számára biztosítják a hozzáférést a megfelelő higiéniai termékekhez, a támogatást pedig tájékoztatással kapcsolják össze. "Egyetlen nőnek sem kellene olyan helyzetbe kerülnie, hogy választania kelljen az alapvető higiéniás termékek és más nélkülözhetetlen kiadások között" – hangsúlyozta Magyar Péter.
A belföldi jogszabályi változtatásokon túl a kormány nemzetközi szinten is elköteleződik, és a Tisza-frakció 44 képviselőnőjének javaslatára
az Országgyűlésnél kezdeményezi a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását szolgáló Isztambuli Egyezmény ratifikációját.
A nemzetközi megállapodás megerősítése konkrét, számonkérhető kötelezettségeket ír elő az állam számára a bántalmazások megelőzése, az áldozatvédelem és az elkövetők felelősségre vonása terén.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Kiderült: az olvasóink sem lógnak ki a halogatók sorából
A kivárás költségei gyakran csak később, de látványosan jelentkeznek az Erste szakértői szerint.
Európa többet markol, mint amennyit elbír. Most pedig hozzák a számlát
A világ szociális kiadásainak felét Európa adja, ám széttöredezett politikája megnehezíti a kiadáscsökkentést.
Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére
Mgtiszteltetés lenne vele dolgozni - mondta.
Videó: egymás után dőltek ki az Élysée-palota őrei, miután begördült a szlovák elnök autója
Emmanuel Macron közvetlen közelében csuklott össze a díszőrség egyik tagja.
Bombariadó egy fontos európai csomópontban: megbénulhat a nemzetközi vasúti közlekedés
A nagysebességű vonatok is érintettek.
Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program
A miniszter átfogó előadása a Future of Construction konferencián.
Nagy bejelentés repítette történelmi csúcsra a Richtert - Olcsó még a részvény?
Megnéztük, mit mutat az árazás.
Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég
Együttműködik az amerikai hatóságokkal a Megaspeed
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?