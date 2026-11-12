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Megfejtették a tudósok: korunk súlyos népbetegsége egy mindennapi cukor segítségével terjedhet
Gazdaság

Megfejtették a tudósok: korunk súlyos népbetegsége egy mindennapi cukor segítségével terjedhet

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A Wistar Intézet kutatói felfedezték, hogy a kemoterápiát túlélő daganatsejtek gyümölcscukrot bocsáthatnak ki magukból, amely kémiai jelzésként működve arra ösztönzi a környező rákos sejteket, hogy elszakadjanak a tumortól, és áttéteket képezzenek a szervezetben - számolt be a Science Daily.

A Nature Aging című szaklapban megjelent tanulmány rávilágít arra, hogy a daganatos sejtek miként képesek befolyásolni a betegség lefolyását még azután is, hogy a kezelés megállította az osztódásukat. A petefészekrákban szenvedő betegek többsége platinatartalmú kemoterápiát kap, amely károsítja a rákos sejtek DNS-ét. Bár a páciensek kezdetben gyakran jól reagálnak a kezelésre, a daganat sok esetben kiújul és szétszóródik a hasüregben. Ez a folyamat, vagyis

az áttétképződés felelős a petefészekrák okozta halálozások mintegy kilencven százalékáért.

A kutatók már korábban is sejtették, hogy a kezelést túlélő, de már nem osztódó sejtek biológiailag aktívak maradnak, és különböző anyagokat bocsátanak ki. Aidan Cole, a kutatás vezető szerzője és munkatársai egy kísérletben szétválasztották ezeket a túlélő sejteket az általuk termelt molekuláktól. Preklinikai modellben elsőként bizonyították, hogy önmagukban a kibocsátott anyagok – maguk a sejtek nélkül is – elegendőek ahhoz, hogy jelentősen fokozzák a daganat terjedését. A vizsgálatok során kiderült, hogy

a folyamatért felelős molekula nem más, mint a fruktóz, amely ebben az esetben nem puszta energiaforrásként, hanem a szomszédos rákos sejteket aktiváló hírvivőként viselkedett.

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A preklinikai kísérletek azt az aggasztó lehetőséget is felvetették, hogy a cukros üdítőknek megfelelő, nagy mennyiségű fruktóz fogyasztása még kemoterápia hiányában is felerősítheti a rák terjedésével összefüggő jelzéseket. Ez különösen az Egyesült Államokban jelenthet problémát, ahol a feldolgozott élelmiszerekben gyakori, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup az emberek napi kalóriabevitelének akár 8–20 százalékát is kiteheti. A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják azt, hogy a cukorfogyasztás emberben is a rák terjedését okozza, és még nem tesztelték, hogy a fruktózbevitel csökkentése javítja-e a betegek kilátásait.

A pontos biológiai mechanizmus feltárásához a kutatók génszerkesztésen alapuló CRISPR-szűrést alkalmaztak, és megállapították, hogy a fruktóz elnyomja a koleszterintermelést a szomszédos daganatsejtekben. Bár a koleszterint legtöbbször a szív- és érrendszeri betegségekkel hozzák összefüggésbe, a sejtmembránok fontos építőköveként egyfajta biológiai ragasztóként is szolgál, amely összetartja a sejteket. Amikor a fruktóz hatására csökken a koleszterintermelés, ezek

a sejtközi kapcsolatok meggyengülnek, így a rákos sejtek könnyebben leválnak a daganatról, és eljutnak a szervezet más részeibe.

Ez a felismerés egy újabb kérdéshez vezetett a széles körben felírt koleszterinszint-csökkentő gyógyszerekkel, a sztatinokkal kapcsolatban. A kísérletek ugyanis kimutatták, hogy a koleszterintermelést gátló sztatinok önmagukban is képesek meggyengíteni a rákos sejtek közötti kapcsolatokat, megkönnyítve azok elszabadulását. Katherine Aird professzor, a tanulmány vezetője szerint ez felveti a kérdést, miként hat egymásra a kemoterápia és a koleszterinszint-csökkentők szedése, különösen azért, mert a petefészekrák leggyakrabban a változókor utáni nőknél alakul ki, akik közül sokan szednek ilyen készítményeket. A kutatók azonban nyomatékosítják, hogy ezt

a hatást betegeken még nem igazolták, így senkinek sem szabad abbahagynia a felírt gyógyszerek szedését.

Bár a jelenlegi vizsgálat a petefészekrákra összpontosított, a szakemberek szerint ugyanez a folyamat más, a hasüregben és a törzsben terjedő daganattípusoknál is lejátszódhat. Aird és Cole már el is kezdték azoknak a további kísérleteknek a megtervezését, amelyekkel ellenőrizni tudják, hogy a fruktózzal kapcsolatos megfigyeléseik a hasnyálmirigy-, a vastagbél- és a májrák esetében is érvényesek-e.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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