Megjelentek a hatóságok Lezsák Sándor tízmilliárdos támogatást kapó alapítványánál

Kiszálltak a hatóságok a Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Népfőiskola Alapítványhoz. Bár a Fidesz politikai leszámolással vádolja a kormányzó Tisza Pártot, a lépés hátterében a leköszönt Orbán-kormány által milliárdos állami támogatásokkal bőségesen ellátott szervezet szerződéseinek minisztériumi felülvizsgálata állhat.

Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz képviselője és Bóka János, a párt frakcióvezetője is a közösségi médiában számolt be arról, hogy az állami szervek megjelentek a lakitelki alapítványnál.

Mindketten politikai bosszút emlegetnek, mivel úgy vélik, a kormánypárt így vág vissza, miután a család és a fideszes politikusok is megszólaltak a közelmúltban kirobbant ügynökbotrány ügyében.

A Portfolio az ügy tisztázása érdekében a Népfőiskola Alapítványt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt megkereste az ügyben, hogy pontosan miért jelentek meg a hatóságok az intézménynél.

Az 1991-ben alapított szervezet az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű közpénzhez jutott az előző, Orbán Viktor vezette kormányoktól. A pénzügyi beszámolók szerint 2024-ben 7,7 milliárd, míg tavaly több mint 5 milliárd forint állami forrást kaptak a központi költségvetésből. Ebből a pénzből épült fel a 30 milliárd forintos támogatást felemésztő Hungarikum Liget, valamint a 8 milliárdos állami hozzájárulással létrehozott Hungarikum Hotel is, amelynek igazgatói székét Lezsák veje kapta meg.

Április végén, még a hatalomátadás előtt Orbán Viktor ellátogatott Lakitelekre, mivel Lezsák Sándor ekkor már aggódott a népfőiskolai finanszírozás miatt. Ezt követően Lezsák lemondott a listás mandátumáról,

a leköszönő Fidesz–KDNP-kormány pedig utolsó lépéseinek egyikeként gyorsan kiutalt 4,84 milliárd forintot az alapítvány működésére.

A mostani hatósági fellépés egybeesik azzal, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentett be, hogy a tárca megkezdte a Népfőiskola Alapítvány és a minisztérium közötti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát.

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