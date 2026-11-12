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Megszólalt a NAV a Lezsák-nyomozás kapcsán
Gazdaság

Megszólalt a NAV a Lezsák-nyomozás kapcsán

MTI
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által folytatott büntetőeljárás, továbbá egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében végzett eljárási cselekményeket a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál - közölte a NAV sajtóosztálya csütörtökön az MTI megkeresésére.

Mint írták,

az érintett helyszíneken végzett nyomozati tevékenység jogszerű és szakszerű végrehajtását az eljárásban résztvevő személyek nem vitatták. A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak

- írta válaszában a NAV, amely azonban nem közölt további részleteket az eljárásokról.

Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője több fórumon is jelezte, hogy csütörtök reggel a NAV és az ügyészség nyomozói jelentek meg a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A Patrióta csatornának adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a nyomozók beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak.

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Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő lánya elmondta: a hatóságoknak joguk van a vizsgálathoz, ezt nem vitatják, ugyanakkor munkatársaival ragaszkodnak ahhoz, hogy a hatóságok minden lefoglalt iratot tételes jegyzőkönyv alapján vigyenek el.

Előzmények

Az 1991-ben alapított Népfőiskola Alapítvány az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű közpénzhez jutott az előző, Orbán Viktor vezette kormányoktól. A pénzügyi beszámolók szerint 2024-ben 7,7 milliárd, míg tavaly több mint 5 milliárd forint állami forrást kaptak a központi költségvetésből. Ebből a pénzből épült fel a 30 milliárd forintos támogatást felemésztő Hungarikum Liget, valamint a 8 milliárdos állami hozzájárulással létrehozott Hungarikum Hotel is, amelynek igazgatói székét Lezsák veje kapta meg.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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