Megváltoztatta a külsejét és külföldre menekült: így bukkantak rá az egyik legkeresettebb magyar bűnözőre

H. Alex még 2021 novemberében, Budapest IX. kerületében egy áruház mellett italozott egy távoli rokonával, akivel szóváltásba keveredett. A vita tettlegességig fajult, a férfi pedig a földön ülő rokonát fejbe rúgta, majd miután az áldozat eldőlt, többször meg is taposta a fejét. A brutális bántalmazásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget, ám a sértett így is életveszélyes koponyasérülést szenvedett.

A Fővárosi Törvényszék a bűncselekmény miatt

hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt, ő azonban a börtön helyett a szökés mellett döntött.

Amikor világossá vált, hogy elhagyhatta az országot, idén szeptemberben európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ekkor került fel a hazai top 50-es, majd az Europol nemzetközi körözési listájára, a felkutatásába pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) fejvadászegysége is bekapcsolódott.

Amint a nyomozók kiderítették, hogy a férfi Ausztriában bujkál és munkát is vállalt, az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül azonnal értesítették az osztrák hatóságokat. Bár a szökevény megváltoztatta a külsejét és iratokat sem tartott magánál, november 7-én Grazban sikeresen elfogták. Jelenleg őrizetben van, a magyarországi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

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