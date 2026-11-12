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Megváltoztatta a külsejét és külföldre menekült: így bukkantak rá az egyik legkeresettebb magyar bűnözőre
Gazdaság

Megváltoztatta a külsejét és külföldre menekült: így bukkantak rá az egyik legkeresettebb magyar bűnözőre

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Elfogták az ausztriai Grazban azt a 28 éves magyar férfit, akit emberölés kísérlete miatt jogerősen hat év börtönbüntetésre ítéltek, és az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt - közölte a Telex.

H. Alex még 2021 novemberében, Budapest IX. kerületében egy áruház mellett italozott egy távoli rokonával, akivel szóváltásba keveredett. A vita tettlegességig fajult, a férfi pedig a földön ülő rokonát fejbe rúgta, majd miután az áldozat eldőlt, többször meg is taposta a fejét. A brutális bántalmazásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget, ám a sértett így is életveszélyes koponyasérülést szenvedett.

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hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt, ő azonban a börtön helyett a szökés mellett döntött.

Amikor világossá vált, hogy elhagyhatta az országot, idén szeptemberben európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ekkor került fel a hazai top 50-es, majd az Europol nemzetközi körözési listájára, a felkutatásába pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) fejvadászegysége is bekapcsolódott.

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Amint a nyomozók kiderítették, hogy a férfi Ausztriában bujkál és munkát is vállalt, az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül azonnal értesítették az osztrák hatóságokat. Bár a szökevény megváltoztatta a külsejét és iratokat sem tartott magánál, november 7-én Grazban sikeresen elfogták. Jelenleg őrizetben van, a magyarországi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

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Címlapkép forrása: Zeitblick via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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