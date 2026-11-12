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Nagy megállapodásra készül Vitézy Dávid és Karácsony Gergely
Gazdaság

Nagy megállapodásra készül Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

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Délután közös sajtótájékoztatót tart Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester, ahol aláírják a regionális BKK létrehozásáról szóló együttműködési megállapodást. Előtte egyeztet is a két fél, aminek kapcsán ellentmondásos kommunikációba ütköztünk: a minisztérium szerint nem maradt el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése, míg a kerületvezetők úgy tudják, igen.

Délután 1-től közös tájékoztatót tart Vitézy és Karácsony, miután aláírják a BKK átalakításáról szóló megegyezést. A szükséges jogszabályi átalakításokat és kormányhatározatokat a Tisza-kabinet már ki is dolgozta, illetve meghozta az utóbbi napokban. A Fővárosi Közgyűlés hosszasan vitatkozott a közlekedési cég regionális közlekedésszervezővé alakításáról, végül azonban ott is megszületett az elfogadáshoz szükséges többség.

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A kerületvezetők tudomásul vették, hogy elmarad az FKT, mire a minisztérium megírta nekünk, hogy megtartják

"A szervezet tagjai tegnap tudomásul vették, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elhalasztja a holnapra (november 12-re) tervezett második ülését" – írta a kerületvezetőket tömörítő Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) keddi ülése után kiadott közleményében. Innen értesültünk arról, hogy a kormány és a főváros egyeztetése elmarad, aminek okáról a Fővárosi Önkormányzatot és a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot is megkérdeztük. Először a Fővárosi Önkormányzat reagált:

Az FKT napirendjén rengeteg fővárosi fejlesztés, beruházás szerepel, ezek egyeztetése, döntésre alkalmas előkészítése még némi időt igényel a kormány és a Főváros részéről is. A következő ülésre várhatóan november végén kerülhet sor.

Majd befutott a Közlekedési és Beruházási Minisztérium némileg meglepő válasza is.

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A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése nem marad el.

"Csütörtökön a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Főváros tart egyeztetést, amelyen elsősorban a regionális BKK-val kapcsolatos részletszabályokat dolgozzák ki, majd a tervek szerint aláírják a szervezet létrehozásához szükséges dokumentumokat" – tették hozzá. "Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester az ülés után sajtótájékoztatót tart. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa várhatóan november 28-án ülésezik."

Az ellentmondás okairól csak találgatni tudunk. Valószínűsítjük, hogy a főváros egy kiterjedtebb egyeztetést tekintett volna FKT-ülésnek, ahol a Duna hajózási szabályainak átalakításáról és lakhatási kérdésekről is határozatot hoztak volna. Legalábbis Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt még a Fővárosi Közgyűlés ülésén, hogy ezek is napirenden lettek volna.

Vitézy és Karácsony közti egyeztetés mindenesetre van, tudomásunk szerint épp zajlik.

Címlapkép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b) és Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közfejlesztések Tanácsának ülését követõen tartott sajtótájékoztatón a Városházán 2026. október 1-jén. Forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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