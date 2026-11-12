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Összeomlott a védekezés a halálos járvány sújtotta országban: a segítségre szánt pénz jelentős részének nyoma veszett
Gazdaság

Összeomlott a védekezés a halálos járvány sújtotta országban: a segítségre szánt pénz jelentős részének nyoma veszett

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Százmillió dolláros nagyságrendben nem jutnak el a címzettekhez azok a segélyek, amelyeket az ebolajárvány megfékezésére szántak a Kongói Demokratikus Köztársaságban – figyelmeztetett az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet.

A szervezet jelentése szerint a hatalmas összegek ellenére az élvonalban dolgozó egészségügyi személyzet üres kézzel és fizetés nélkül próbálja megfékezni a kórt. A dolgozók nem kapnak megfelelő képzést, és folyamatos hiányt szenvednek az alapvető felszerelésekből, sőt előfordult, hogy a mentőautókból egyszerűen kifogyott az üzemanyag. Az MSF ezért felszólította a kongói kormányt és az ENSZ-ügynökségeket, hogy szigorítsák az ellenőrzést és az elszámoltathatóságot, a forrásokat pedig irányítsák oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

A segélyszervezet aggodalmai egybecsengenek az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Africa CDC) múlt havi megállapításaival. A központ akkor jelezte, hogy

a járványkezelésre szétosztott 962 millió dollárból 700 millió dollár sorsa ismeretlen.

Jean Kaseya, az Africa CDC vezetője szerint egyelőre korai lenne sikkasztásról beszélni, a jelenséget inkább a pénzügyi beszámolók és az átláthatóság súlyos kudarcaként értékelte.

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A helyszíni beszámolók alapján a járványügyi megfigyelőcsapatok sokszor csak papíron léteznek, a terepen nyoma sincs a munkájuknak. Emiatt a védekezés egyik legfontosabb elemének számító kontaktkutatás és a fertőzöttekkel érintkezők elkülönítése is súlyos gondokkal küzd. A halálesetek kétharmada nem is a kezelőközpontokban, hanem a helyi közösségekben történik. Neil Ferguson brit epidemiológus szerint a megbetegedések több mint fele rejtve marad, így a járvány várhatóan még legalább egy évig elhúzódik.

További problémát jelent a források egyenlőtlen elosztása, mivel miközben bizonyos területekre túl sok erőforrást összpontosítanak, addig Észak-Kivu tartományban túl lassú a reagálás, Felső-Uele tartományt pedig szinte teljesen figyelmen kívül hagyják. Ezekben a régiókban az egészségügyi intézményekből gyakran hiányzik a víz, a fertőtlenítéshez szükséges klór, valamint a betegek osztályozására szolgáló triázsrendszer is. Az MSF szerint emiatt

egyes klinikák a gyógyítás helyett a fertőzés újabb gócpontjaivá váltak.

A védekezést jelentősen nehezíti, hogy a járvány epicentruma az ország keleti részén található, amelyet évtizedek óta fegyveres konfliktusok sújtanak, a rossz úthálózat mellett pedig több területet lázadó csoportok tartanak ellenőrzésük alatt. A mostani járványt a vírus egy viszonylag ritka változata, a Bundibugyo-törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy gyógymód, bár a klinikai vizsgálatok már zajlanak. A betegség időközben átlépte az országhatárt, és megjelent Ugandában, Nigériában, valamint Kenyában is, utóbbi országban azonban szerdán az utolsó gyógyult beteget is kiengedték a kórházból.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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