9°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Régóta gyanakodtak a szakemberek: kiderült, miért nyávognak valójában a macskák a gazdáiknak
Gazdaság

Régóta gyanakodtak a szakemberek: kiderült, miért nyávognak valójában a macskák a gazdáiknak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A macskák hangos nyávogása nem pusztán a frusztráció önkéntelen kifejezése, a São Pauló-i Egyetem etológusainak új kutatása szerint ugyanis a házikedvencek tudatosan használják a hangjukat arra, hogy a gazdáikat valamilyen probléma megoldására késztessék - közölte a Sciencealert.

A szakemberek régóta tudják, hogy a macskák egészen másként kommunikálnak az emberekkel, mint a fajtársaikkal. Míg egymás között ritkán adnak ki ilyen hangokat, és a kóbor egyedek is sokkal csendesebbek, a házimacskák előszeretettel és gyakran hangosan nyávognak a gazdáik közelében. A kutatók eddig is gyanították, hogy az állatok ezzel a módszerrel próbálják rávenni az embereket bizonyos feladatok – például az etetés, a simogatás vagy az ajtónyitás – elvégzésére, ám

most kísérleti úton is bizonyították a jelenség célirányos jellegét.

Naila Fukimoto és kutatócsoportja 38 olyan házimacskát vont be a vizsgálatba, amelyek a gazdáik beszámolói alapján kifejezetten hangosak, ha ételről van szó. A kísérlet során az állatokat egy számukra megoldhatatlan feladat elé állították, és a kedvenc jutalomfalatjukat egy lyukacsos műanyag dobozba zárták. A macskák így érezték a finomság illatát, és pontosan tudták, hogy a dobozban van, de emberi segítség nélkül képtelenek voltak hozzáférni. A kutatók egyperces időszakokban figyelték meg az állatok reakcióit két különböző helyzetben, egyrészt amikor a gazda a szobában tartózkodott és figyelt rájuk, másrészt amikor a macskák teljesen egyedül maradtak a bezárt falattal. A különbség rendkívül látványos volt. Emberi jelenlét mellett a szakemberek összesen 86 nyávogást rögzítettek, míg a magukra hagyott macskáknál csupán 20-at. A statisztikai elemzés alapján több mint tizenhatszor nagyobb volt a hangadás esélye akkor, ha egy ember is tartózkodott a helyiségben.

A hangjelzések mellett az állatok testbeszéde is árulkodó volt. Amikor a gazda jelen volt, a macskák nyávogás közben gyakran egyenesen rá néztek, vagy felváltva pillantottak az emberre és a jutalomfalatot rejtő dobozra, egyértelműen jelezve, hogy beavatkozást várnak. Amikor viszont egyedül voltak a szobában, sokkal több időt töltöttek mozdulatlanul, az ajtót bámulva. Mindez arra utal, hogy a házikedvencek

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül

Új korszak kezdődik Budapest életében: aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást

Nagy megállapodásra készül Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

nem egyszerűen a tehetetlenségük miatt panaszkodtak, hanem a viselkedésüket ahhoz igazították, hogy elérhető-e a közelben valaki, aki segíthet nekik.

Az Animal Behaviour című szaklapban megjelent tanulmány szerzői szerint a nyávogások döntő többsége egyértelműen a jelen lévő embernek szólt. Bár ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a macskák teljes tudatossággal mérik fel az emberi problémamegoldó képességet, azt bizonyítja, hogy a hangadásuk nem puszta érzelemnyilvánítás, hanem konkrét közönségnek szánt, célzott kommunikáció. A kutatók ugyanakkor megjegyzik, hogy a vizsgálatot viszonylag kis mintán, kifejezetten beszédes egyedek bevonásával végezték, így az eredmények nem feltétlenül általánosíthatók a csendesebb természetű macskákra.

Kapcsolódó cikkünk

Új korszak kezdődhet a háziállatoknál: az emberek után a macskákon is tesztelik a sikeres fogyasztószert

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota
Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül
Tisza-kormány: Magyar Péter Dublinba repül, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility