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Súlyos tragédia a világ pénzügyi központjában: épület omlott össze, többen a romok alatt rekedtek
Gazdaság

Súlyos tragédia a világ pénzügyi központjában: épület omlott össze, többen a romok alatt rekedtek

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Jelenleg is kutatnak a túlélők után a világ pénzügyi központjának számító New York egyik kerületében, Brooklynban, miután összeomlott egy háromszintes, többfunkciós épület – számolt be a CNN.

A hatóságok egyelőre két áldozatról tudnak a katasztrofális épületomlásnál, valamint további 17 ember megsérült. A New York-i tisztviselők szerint négy ember állapota kritikus. A helyszínen dolgoznak a mentőalakulatok, egyelőre kérdéses, hogy hány ember rekedhetett a romok alatt. Azt egyelőre nem tudják, hogy mi vezetett az összeomláshoz Brooklynban, a Flatbush negyedben található háromszintes, vegyes rendeltetésű épületnél. A helyszínen dolgozó tűzoltók szerint akár további áldozatokat is találhatnak a romok között, a mentés hosszú időn keresztül eltarthat, jelenleg mintegy 250-en dolgoznak a területen.

Annyit elmondtak, hogy az épületen munkások dolgoztak, amikor a katasztrófa történt, de egyelőre nem kötötték össze az incidenst ezzel. John Esposito, az FDNY osztályvezetője arról beszélt, hogy az építési szakemberek ásatásokat végeztek a területen a tragédiát megelőzően. Korábban már volt incidens az épületnél,

áprilisban egy építési vállalkozót a hatóságok 10 ezer dollárra büntettek, mivel a szomszédos telken jogellenesen végzett bontási munkálatokat.

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