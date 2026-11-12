Súlyosan megrongálták a tiszai átkelőt, teljesen le kellett zárni

Súlyosan megrongálódott egy tiszai átkelő, miután egy teherautó figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket – számolt be az Utinform.

Csongrád-Csanád megyében a Csépa és Csongrád közötti pontonhídon 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Ezt nem vett figyelembe az a teherautós, aki tegnap este a felső limitet meghaladó járművével ráhajtott a 4513-as jelű úton, a Tisza felett vezető átkelőre, ezzel súlyosan megrongálva azt. A közlemény szerint jelenleg a pontonhídon semmilyen formában nem lehet átkelni, még gyalogosan sem. Közölték, hogy a kései órákra tekintettel az eset pillanatában nem lehetett megvizsgálni a sérülés pontos mértékét, ezért erre a mai napon kerül sor.

Az arra autózók figyelmét felhívják, hogy a közeli, 451-es főutat válasszák Szentesnél, ott tudnak átkelni a Tiszán.

A közlekedési eseteket monitorozó portál csütörtök délelőtt több balesetet is jelentett:

A 31-es főúton, Nagykáta térségében egy személyautó árokba hajtott, itt félpályás útlezárásra kell készülni,

a 44-es főúton, Békéscsaba térségében két személyautó ütközött össze, a 129-es kilométernél mindkét irányba egy-egy sáv járható,

az 51-es főúton, Szalkszentmárton közelében egy kisteherautó és egy kamion ütközött össze, itt szintén félpályás útlezárásra kell számítani.

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