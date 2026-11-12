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Súlyosbodik a helyzet, lehet le kell állítani Szerbia egyetlen olajfinomítóját
Gazdaság

Súlyosbodik a helyzet, lehet le kell állítani Szerbia egyetlen olajfinomítóját

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Csökkentette termelését, és akár a teljes leállásra is felkészülnek a pancsovai olajfinomítóban, miután megszakadt a nyersolajszállítás a horvát JANAF vezetékrendszeren – értesült nem hivatalos forrásokból a szerb N1. A szerb finomító a Mol tervezett terjeszkedése szempontjából is fontos, hiszen a magyar olajvállalat az üzemet működtető NIS többségi tulajdonának megszerzésén dolgozik.

Az N1 információi szerint a finomító illetékesei arról kaptak tájékoztatást, hogy december eleje előtt nem indulhat újra a nyersolajszállítás, mert addigra készülhet el a sérült vezetékszakasz helyreállítása. A december eleji újraindulást egyelőre hivatalosan nem erősítették meg. Az N1 a finomító leállásáról szóló értesüléssel kapcsolatban is megkereste a horvát céget, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.

Ugyanakkor a portál által megkérdezett források

a termelés leállítását elkerülhetetlennek tartják, annak időpontja azonban egyelőre nem ismert.

A NIS az N1 megkeresésére azt válaszolta, hogy folyamatos kapcsolatban áll az illetékes állami szervekkel és a JANAF képviselőivel. A vállalat hangsúlyozta: elegendő készlettel rendelkezik kőolajtermékekből, és töltőállomásain valamennyi üzemanyagfajta elérhető. Partnereivel azon dolgozik, hogy az ellátás stabilitását a következő időszakban is fenntartsa.

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A nyersolaj továbbítását november 6-án állították le, miután megsérült a Sziszek és Szlavónbród közötti vezetékszakasz. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a JANAF akkori közlése szerint a felújítási munkálatok során egy munkagép lezuhanó alkatrésze rongálta meg a csővezetéket.

Az N1 beszámolója szerint a balesetben mintegy 500 ezer liter kőolaj szivárgott ki. A JANAF november 9-én azt közölte a portállal, hogy a sérülés helyszínén összegyűjtötték a kifolyt olajat, tartálykocsikkal a vállalat termináljaira szállították, majd visszajuttatták a vezetékrendszerbe. A vezeték javítása és a szennyezett terület megtisztítása akkor még folyamatban volt.

A pancsovai finomító a Mol tervezett szerbiai terjeszkedése szempontjából is fontos: a magyar olajvállalat az üzemet működtető NIS többségi tulajdonának megszerzésén dolgozik. A Mol november elején kapott engedélyt az ügylethez kapcsolódó előkészítő tranzakciókra, a felvásárlás lezárásához azonban továbbra is külön amerikai jóváhagyás szükséges.

Címlapkép forrása: EU

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