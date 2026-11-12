Százmilliárdos extra bevételt remél a Tisza-kormány, de a cégek döntő többsége egyetlen fillér kiegészítő adót sem fizetett

A globális minimumadó első magyarországi bevallási adatai alapján a nagyvállalati körnek csak szűk része fizetett kiegészítő adót,
miközben a BDO által kikért NAV-adatok szerint a 2024-es adóévre összesen 52,4 milliárd forintos kötelezettséget vallottak be.
Ahogy arról többször írtunk, a globális minimumadó célja, hogy a legalább 750 millió eurós éves konszolidált bevételt elérő nagyvállalati csoportok nyereségét országonként legalább 15 százalékos tényleges adó terhelje. A számítás során az adott csoport egy országban működő tagjainak korrigált adóráfordítását az ugyanott kimutatott, külön szabályok szerint meghatározott nyereségükhöz viszonyítják. Magyarországon pedig a társasági adó mellett az iparűzési adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója is figyelembe vehető. Amennyiben az így kiszámított tényleges adókulcs elmarad a 15 százaléktól, főszabály szerint a különbségnek megfelelő kiegészítő adót kell fizetni, amelynek alapját azonban a munkavállalókhoz és a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel is csökkentheti.
A BDO által ismertetett adat azért is izgalmas, mert a 2027-es költségvetés tervezete ennél lényegesen nagyobb bevételt vár a vállalati adózás átalakításától, a társaságiadó-emelés azonban részben kiválthatja a minimumadót, ezért a két bevétel nem adható automatikusan össze.
A NAV 3349 bevallásából mindössze 128 tartalmazott fizetendő kiegészítő adót a BDO közlése szerint, vagyis a bevallások 96,2 százalékában nem szerepelt ilyen kötelezettség.
Mivel a minimumadónál a tao mellett a hipa, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója is beszámítható, a 9 százalékos társaságiadó-kulcs nem jelent automatikusan további 6 százalékpontnyi kiegészítő adót.
Bár a bevallott összeg a BDO által felidézett eredeti tervek szerinti évi 96,4 milliárdos egyenlegjavítási várakozásnak csak az 54,4 százaléka, a költségvetési hatásbecslés és a bevallott adókötelezettség eltérő mutató, ezért a különbséget a pénzforgalmi teljesítés és az elszámolás időzítésének vizsgálata nélkül nem lehet ugyanekkora költségvetési bevételkiesésként értelmezni.
A 2025-ös költségvetésben már az előlegfizetésnek is szerepe volt, amelynek bevételnövelő hatását a Magyar Nemzeti Bank 2024. decemberi Inflációs jelentése 75 milliárd forintra becsülte akkor. A tavalyi évre várt pénzforgalmi bevétel és a 2024-es adóévre most megismert bevallási összeg részben ugyanahhoz az adókötelezettséghez kapcsolódhat, ezért egymás mellé állításuk nem mutat éves növekedést vagy visszaesést.
A 2025-ös adóévre 2240 adózó jelentkezett be a BDO szerint, a naptári éves cégeknek pedig november 20-ig kell bevallaniuk és megfizetniük a kapcsolódó előleget. A bejelentések és az éves elszámoló bevallások különböző adatszolgáltatások, számukból nem állapítható meg az érintett kör zsugorodása.
A 2025-ös adóév végleges összesített kötelezettségére nem találtunk nyilvános adatot.
Bár a teljes társaságiadó-bevételből nem becsülhető meg a minimumadó összege, a NAV 2025-ös tényadatai érzékeltetik a vállalati adóztatás nagyságrendjét: társasági adóból 1027,4 milliárd forint folyt be a 2024-es 1007,9 milliárd után, ami 1,9 százalékos nominális emelkedés. Az innovációs járulék bevétele 171,1 milliárd forint volt, így a két adónem együttesen közel 1198,5 milliárd forintot hozott.
A 2027-es költségvetésben a társasági adó és az innovációs járulék emelésétől együttesen 240 milliárd forintos többletet remél a kormány, ami a két adónem 2025-ös összesített bevételének mintegy ötöde. A bevételnövekedésben a magasabb társaságiadó-kulcs mellett az adóalap és a kedvezmények szabályainak átalakítása is szerepet játszana.
Az „igazságos közteherviselés” címén tervezett 579 milliárdos bevételnövekményből a 240 milliárd több mint 41 százalékot képviselne, így a vállalati adóztatás átalakítása a bevételi intézkedések egyik meghatározó eleme.
A javaslat a nagyvállalatok társaságiadó-kulcsát 9-ről 15 százalékra emelné, miközben a többi vállalkozásnál megmaradna a 9 százalék. A KPMG egy korábbi összefoglalója alapján a nagyvállalati besorolás főszabály szerint az adóévet megelőző második adóév egyedi vagy konszolidált beszámolójában szereplő, legalább 500 millió eurós bevételhez kötődne.
A globális minimumadó 750 millió eurós csoportszintű küszöbéhez képest tehát szélesebb kör kerülhet a magasabb kulcs alá.
A 15 százalékos névleges kulcs mellett fizetendő adót mérsékelné az iparűzési adó beszámítása, amelynek révén a hiparáfordítás 85 százaléka levonható lenne, legfeljebb a levonás nélkül kiszámított fizetendő társasági adó negyedéig. Egy leegyszerűsített példában 100 egységnyi taoalapra 15 egység adó jutna, amelyből legfeljebb 3,75 egységet lehetne ezen a jogcímen levonni. A teljes keret kihasználásakor 11,25 egység maradna, kisebb beszámítható hipa mellett viszont több, ezért a 11,25 százalék nem minden vállalatra érvényes effektív kulcs, és nem tartalmazza a külön megfizetett iparűzési adót sem.
Ha egy vállalat azonos számítási alapon eddig 12 egység beszámítható adót és 3 egység kiegészítő adót fizetett, majd a taoemelés miatt az előbbi 14-re nő, a kiegészítő adó 1-re csökkenhet, ami jól szemlélteti a két adónem kapcsolatát.
A teljes befizetés ilyenkor változatlan marad, a tényleges elszámolás azonban ennél összetettebb, mert a tao és a minimumadó adóalapja, kedvezményei és mentességei eltérnek.
A költségvetés valódi többletbevétele ezért jelentős részben azoknál a vállalatoknál keletkezhet, amelyek eddig nem fizettek minimumadót, de a magasabb tao már érinti őket. Az érintett kör bővítése mellett az adóalap és a kedvezmények szabályainak változása is számít, miközben a minimumadót már fizető cégeknél a taoemelés egy része az egyik adónem bevételét a másik rovására növelheti.
A friss 52,4 milliárdos adat alapján a 240 milliárdos jövő évi költségvetési bevételi terv ambíciózusnak látszik, de azt fontos hangsúlyozni, hogy a tao-rendszer átalakításával a cél teljesíthetősége, sem annak megalapozatlansága nem vezethető le.
A 2027-es bevételi várakozás megítéléséhez az lesz így fontos kérdés, hogy
a kormány a tao és az innovációs járulék többlete mellett mekkora minimumadó-csökkenéssel számol, és az ellentétes hatások milyen ütemben jelennek meg a költségvetésben.
A most megismert bevallások szűk fizetői köre indokolja a szélesebb taoemelés külön vizsgálatát, de a két intézkedés együttes eredményét csak a bevételek közötti átrendeződés kiszűrésével lehet számszerűsíteni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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