Szép csendben a világ egyik legegészségesebb élelmiszere hozhat a drog helyett sikert az elszigetelt diktatúrának

Nangarhar tartományban a gazdák egyre gyakrabban szembesülnek gyenge terméshozamokkal és a szűkös vízkészletekért folytatott éles versennyel. Abdullah Orzala, aki az Egyesült Államokban szerzett agronómiai ismereteket, majd 2003-ban tért vissza hazájába, másfél évtizede telepítette első olajfaligetét Szaidan Arabi faluban. A szakember azért választotta ezt a növényt, mert a búzával, a rizzsel vagy a hagymával ellentétben rendkívül kevés vizet igényel. Emellett az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint

a talaj állapotának javításával és az erózió csökkentésével az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet is növeli.

A faluban élő ötszáz ember novemberben kézzel szüretel, amelyet a kiváló minőség megőrzése érdekében azonnal hidegen sajtolnak egy helyi, kísérleti üzemben. Bár az afgán termelés eltörpül az európai hatalmaké mellett, a vidéki közösségek számára komoly bevételi forrást jelent, mivel a főváros, Kabul bioboltjaiban akár 17 dollárt is megadnak a helyi olívaolaj literjéért. Orzala időközben egy másik faluban is több ezer fát ültetett, amivel összesen 16 állandó munkahelyet teremtett, az értékesítést pedig egy állandó sajtolóüzem létesítésével tervezi bővíteni. Az ágazat újjáéledése 2019-ben, olasz gépek érkezésével indult meg, a 2021-ben hatalomra került tálib vezetés pedig tovább növelte a termelést.

Az állami vállalat által működtetett, mintegy 70 embert foglalkoztató üzemben étkezési olajbogyót és extra szűz olívaolajat állítanak elő. Ahtár Muhammad Hasimi igazgató elmondása szerint a korábbi 135 ezer literes (nagyjából 124 tonnás) éves kibocsátás után ma már 143 ezer és 165 ezer liter közötti mennyiséget érnek el, amelyet teljes egészében a belföldi piacon értékesítenek.

Bár a Nemzetközi Olajbogyó Tanács adatai szerint a globális olívaolaj-fogyasztás az elmúlt harminc évben közel megduplázódott,

az afgán termelők nem tudnak kilépni a nemzetközi piacra.

Ennek fő oka az ország bankrendszerének elszigeteltsége és a diplomáciai kirekesztettség, mivel a nőket súlyosan korlátozó tálib kormányt jelenleg egyedül Oroszország ismeri el hivatalosan.

A korlátok ellenére az olajfák telepítése Kelet- és Dél-Afganisztánban is tovább terjed. A FAO 381 hektáron ültetett fákat a vidéki családok hosszú távú jövedelemszerzése érdekében, a keleti Lagmán tartományban pedig egy Kuvaitban meggazdagodott üzletember, Mohammad Nazir Ahmadzai telepített 15 ezer facsemetét egy államtól bérelt területre. A helyi munkások szerint a gazdák kezdeti bizalmatlansága mára teljesen eltűnt, mivel felismerték, hogy a vízhiányt jól tűrő növény magasabb bevételt biztosít, mint az illegális ópiumkereskedelmet tápláló mák termesztése.

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