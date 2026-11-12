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Tisza-kormány: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül, Dublinba repült Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül, Dublinba repült Magyar Péter

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A bíróság egy hónapra elrendelte Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccsének és élettársának letartóztatását: a gyanú szerint több mint száz vietnámi állampolgárnak segítettek illegális nyugat-európai vízumokhoz. A NAV csaknem 40 helyszínen csapott le egy milliárdos számlagyárra, 23 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát. Magyar Péter szerda este Dublinba repült az Európai Politikai Közösség csúcsára, itthon pénteki visszatéréséig Ruff Bálint vezeti a kormányzati munkát. Előkerültek a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat részletei is: megszűnne az automatikus béremelés a Sándor-palotában, és eltörölnék az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját.
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Afrikai közös vadászat és milliárdos megbízások: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla útjáról

Zebravadászaton vett részt 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora, és az eseményen jelen volt Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is, derült ki a Telex cikkéből. Merkely szerint szabadsága alatt, saját költségén vadászott, az egyetem csak a repülőjegyét fizette. A Jakushoz köthető Dintech tanácsadói megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, az általa vezetett Biotronik Hungária pedig 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forintos szerződést kötött az egyetemmel. A rendelkezésre álló dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem megújult kuratóriuma azonban vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket. Merkely november 5-én jelentette be, hogy január 1-jével távozik a rektori posztról.

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Afrikai közös vadászat és milliárdos megbízások: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla útjáról
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Ezt hozta a szerda

  • A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását Orbán Áronnak, a volt miniszterelnök öccsének és élettársának. A gyanú szerint négy gyanúsított több mint száz vietnámi állampolgárnak segített illegális nyugat-európai vízumokhoz jutni.
  • A NAV csaknem 40 helyszínen tartott házkutatást egy milliárdos számlagyár ügyében, 23 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük Pintér Sándor egykori rendészeti államtitkárának fiát. A Fővárosi Főügyészség még aznap letartóztatást indítványozott a bűnszervezet vezetőjeként emlegetett gyanúsítottal szemben, a döntés kedden várható.
  • Végleges, hogy hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs: a Kecskeméti Törvényszék 2027. február 1-ig hagyta helyben a volt NKA-elnök letartóztatásának meghosszabbítását. A Völner–Schadl-ügy parlamenti vizsgálóbizottsága előtt Varga Judit azt állította, semmi köze az ügyhöz, a végrehajtási területet Völner Pál irányította.
  • Magyar Péter szerda este Dublinba utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára, pénteken pedig az uniós vezetők informális ülésén vesz részt.
  • Előkerültek a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat részletei: megszűnne az automatikus béremelés a Sándor-palotánál, eltörölnék az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját, és kivezetnék a területenkénti többéves költségvetési terv kötelezettségét. A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a költségvetés meftárgyalására.

A szerdai összefoglalónkat itt olvashatja:

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