Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást

Jön az állami ingyenpénz: akár 12 millió forintos támogatást kaphatnak a magyar cégek
Összesen 30,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap több mint 3300 hazai mikro- és kisvállalkozás digitális fejlesztésekre a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) két pályázatán. Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló program célja a legkisebb cégek technológiai felzárkózása és versenyképességük növelése - közölte a Tudományos és Technológiai minisztérium.
Megjelentek a hatóságok Lezsák Sándor tízmilliárdos támogatást kapó alapítványánál
Kiszálltak a hatóságok a Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Népfőiskola Alapítványhoz. Bár a Fidesz politikai leszámolással vádolja a kormányzó Tisza Pártot, a lépés hátterében a leköszönt Orbán-kormány által milliárdos állami támogatásokkal bőségesen ellátott szervezet szerződéseinek minisztériumi felülvizsgálata állhat.
Új korszak kezdődik Budapest életében: aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester közös sajtótájékoztatón ismerteti a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást a megegyezés aláírása után. Az átalakítás célja Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezése, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.
Török Gábor reagált Magyar Péter bejelentésére: a hatalomgyár után műsorgyár körvonalazódik
Török Gábor politológus ügyes politikai válasznak tartja Magyar Péter nőjogi intézkedéscsomagjának bejelentését, amely egy nappal Varga Judit parlamenti meghallgatása után érkezett. A korábbi igazságügyi miniszter a meghallgatáson ismét felhozta a bántalmazás témáját, az elemző pedig arra utal, hogy a kormányfő környezete gyors reakciót tarthatott szükségesnek. Török szerint a történtek egy tágabb kormányzati mintázatot is jeleznek: az Orbán-kormányok „hatalomgyára” után a napi népszerűségre és figyelemre összpontosító „műsorgyár” körvonalazódik.
NAV-nyomozók jelentek meg a Sóstói Stadionban, iratokat foglaltak le
A NAV munkatársai iratokat és adathordozókat foglaltak le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével kapcsolatos nyomozásban
– közölte Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a Facebookon. A városvezető alaptalannak tartja a feljelentést, és attól tart, hogy az eljárás a klub értékesítését is megnehezítheti.
A polgármester beszámolója szerint néhány hónappal ezelőtt egy magánszemély tett feljelentést az önkormányzat ellen, hűtlen kezelést és költségvetési csalást állítva a futballklub megmentésével összefüggésben. A beadványt az Állami Számvevőszéknek címezte, amely továbbította azt a NAV-nak és a rendőrségnek.
Cser-Palkovics szerint a NAV először elutasította a feljelentést, néhány héttel később azonban az ügyészség a nyomozás lefolytatására utasította az adóhatóságot. Ennek nyomán jelentek meg a NAV munkatársai a stadionnál, ahol dokumentumokat és adathordozókat kértek el, illetve foglaltak le.
A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat együttműködik a nyomozókkal, és álláspontja szerint nincs titkolnivalója. Az eljárásnak a klub értékesítésére és fennmaradására gyakorolt hatását egyelőre nem tudja megítélni, ugyanakkor úgy véli, hogy a feljelentés következményei akár sok százmillió forintos kárt is okozhatnak az önkormányzatnak. A feljelentővel szemben jogi lépéseket helyezett kilátásba.
Magyar Péter bejelentette: ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, új csomaggal védenék a nőket
Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelme, a kapcsolati erőszak visszaszorítása, valamint a menstruációs szegénység felszámolása érdekében, emellett kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását is – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban.
Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program
Megfizethető bérlakáspiac, több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program és ezermilliárdos vasúti tenderhullám is szerepel abban az átfogó beruházási tervben, amelynek további részleteit Vitézy Dávid a Portfolio Future of Construction konferenciáján ismertette. A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzés indulhat, a korábban akár egy évig tartó eljárásokat pedig jelentősen felgyorsítanák.
Kulja András európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte
A TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa kezdeményezte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a volt egészségügyi államtitkár Takács Péter által indított magánvádas büntetőeljárásban is megszülethessen a bírósági döntés – közölte Facebook videójában Kulja.
A jogvita előzménye egy 2025. július 31-én közzétett Facebook-bejegyzés, amelyben Kulja András a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekkel, a közpénzek felhasználásával és az esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket.
Ismert óellenzéki politikusok is kaptak diplomata-útlevelet, lépett a Külügyminisztérium
Az Orbán-kormányok idején egyéni kérelemre, miniszteri engedéllyel kapott diplomata-útlevelet Fodor Gábor volt SZDSZ-elnök, Veres János egykori szocialista pénzügyminiszter és Szilágyi György korábbi jobbikos képviselő, pedig akkor egyikük sem volt már országgyűlési képviselő. A 24.hu a Külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva írta meg, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálata után mindhárom okmányt visszavonták. Fodor külföldi konferenciák miatt kérte az útlevelet, Veres pedig azzal indokolta a sajátját, hogy biztonsági okokból elkíséri feleségét, a Szocialista Internacionálé tisztviselőjét. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.
Afrikai közös vadászat és milliárdos megbízások: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla útjáról
Zebravadászaton vett részt 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora, és az eseményen jelen volt Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is, derült ki a Telex cikkéből. Merkely szerint szabadsága alatt, saját költségén vadászott, az egyetem csak a repülőjegyét fizette. A Jakushoz köthető Dintech tanácsadói megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, az általa vezetett Biotronik Hungária pedig 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forintos szerződést kötött az egyetemmel. A rendelkezésre álló dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem megújult kuratóriuma azonban vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket. Merkely november 5-én jelentette be, hogy január 1-jével távozik a rektori posztról.
Ezt hozta a szerda
- A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását Orbán Áronnak, a volt miniszterelnök öccsének és élettársának. A gyanú szerint négy gyanúsított több mint száz vietnámi állampolgárnak segített illegális nyugat-európai vízumokhoz jutni.
- A NAV csaknem 40 helyszínen tartott házkutatást egy milliárdos számlagyár ügyében, 23 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük Pintér Sándor egykori rendészeti államtitkárának fiát. A Fővárosi Főügyészség még aznap letartóztatást indítványozott a bűnszervezet vezetőjeként emlegetett gyanúsítottal szemben, a döntés kedden várható.
- Végleges, hogy hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs: a Kecskeméti Törvényszék 2027. február 1-ig hagyta helyben a volt NKA-elnök letartóztatásának meghosszabbítását. A Völner–Schadl-ügy parlamenti vizsgálóbizottsága előtt Varga Judit azt állította, semmi köze az ügyhöz, a végrehajtási területet Völner Pál irányította.
- Magyar Péter szerda este Dublinba utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára, pénteken pedig az uniós vezetők informális ülésén vesz részt.
- Előkerültek a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat részletei: megszűnne az automatikus béremelés a Sándor-palotánál, eltörölnék az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját, és kivezetnék a területenkénti többéves költségvetési terv kötelezettségét. A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a költségvetés meftárgyalására.
A szerdai összefoglalónkat itt olvashatja:
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