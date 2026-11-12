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Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül
Gazdaság

Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül

Portfolio
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Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, és átfogó intézkedéscsomagot indít a nők védelmére. Vitézy Dávid több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási programról és ezermilliárdos vasúti közbeszerzésekről beszélt. Közben a NAV iratokat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi megmentésével kapcsolatos nyomozásban, és új részletek derültek ki Merkely Béla ugandai vadászatáról, amelyen az egyetem egyik beszállítójának vezetője is részt vett.
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NAV-nyomozók jelentek meg a Sóstói Stadionban, iratokat foglaltak le

A NAV munkatársai iratokat és adathordozókat foglaltak le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével kapcsolatos nyomozásban

közölte Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a Facebookon. A városvezető alaptalannak tartja a feljelentést, és attól tart, hogy az eljárás a klub értékesítését is megnehezítheti.

A polgármester beszámolója szerint néhány hónappal ezelőtt egy magánszemély tett feljelentést az önkormányzat ellen, hűtlen kezelést és költségvetési csalást állítva a futballklub megmentésével összefüggésben. A beadványt az Állami Számvevőszéknek címezte, amely továbbította azt a NAV-nak és a rendőrségnek.

Cser-Palkovics szerint a NAV először elutasította a feljelentést, néhány héttel később azonban az ügyészség a nyomozás lefolytatására utasította az adóhatóságot. Ennek nyomán jelentek meg a NAV munkatársai a stadionnál, ahol dokumentumokat és adathordozókat kértek el, illetve foglaltak le.

A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat együttműködik a nyomozókkal, és álláspontja szerint nincs titkolnivalója. Az eljárásnak a klub értékesítésére és fennmaradására gyakorolt hatását egyelőre nem tudja megítélni, ugyanakkor úgy véli, hogy a feljelentés következményei akár sok százmillió forintos kárt is okozhatnak az önkormányzatnak. A feljelentővel szemben jogi lépéseket helyezett kilátásba.

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Magyar Péter bejelentette: ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, új csomaggal védenék a nőket

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelme, a kapcsolati erőszak visszaszorítása, valamint a menstruációs szegénység felszámolása érdekében, emellett kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását is – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban.

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Magyar Péter bejelentette: ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, új csomaggal védenék a nőket
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Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program

Megfizethető bérlakáspiac, több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program és ezermilliárdos vasúti tenderhullám is szerepel abban az átfogó beruházási tervben, amelynek további részleteit Vitézy Dávid a Portfolio Future of Construction konferenciáján ismertette.  A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzés indulhat, a korábban akár egy évig tartó eljárásokat pedig jelentősen felgyorsítanák.

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Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program
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Kulja András európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte

A TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa kezdeményezte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a volt egészségügyi államtitkár Takács Péter által indított magánvádas büntetőeljárásban is megszülethessen a bírósági döntés – közölte Facebook videójában Kulja.

A jogvita előzménye egy 2025. július 31-én közzétett Facebook-bejegyzés, amelyben Kulja András a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekkel, a közpénzek felhasználásával és az esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket.

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Ismert óellenzéki politikusok is kaptak diplomata-útlevelet, lépett a Külügyminisztérium

Az Orbán-kormányok idején egyéni kérelemre, miniszteri engedéllyel kapott diplomata-útlevelet Fodor Gábor volt SZDSZ-elnök, Veres János egykori szocialista pénzügyminiszter és Szilágyi György korábbi jobbikos képviselő, pedig akkor egyikük sem volt már országgyűlési képviselő. A 24.hu a Külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva írta meg, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálata után mindhárom okmányt visszavonták. Fodor külföldi konferenciák miatt kérte az útlevelet, Veres pedig azzal indokolta a sajátját, hogy biztonsági okokból elkíséri feleségét, a Szocialista Internacionálé tisztviselőjét. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

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Ismert óellenzéki politikusok is kaptak diplomata-útlevelet, lépett a Külügyminisztérium
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Afrikai közös vadászat és milliárdos megbízások: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla útjáról

Zebravadászaton vett részt 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora, és az eseményen jelen volt Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is, derült ki a Telex cikkéből. Merkely szerint szabadsága alatt, saját költségén vadászott, az egyetem csak a repülőjegyét fizette. A Jakushoz köthető Dintech tanácsadói megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, az általa vezetett Biotronik Hungária pedig 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forintos szerződést kötött az egyetemmel. A rendelkezésre álló dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem megújult kuratóriuma azonban vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket. Merkely november 5-én jelentette be, hogy január 1-jével távozik a rektori posztról.

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Afrikai közös vadászat és milliárdos megbízások: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla útjáról
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Ezt hozta a szerda

  • A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását Orbán Áronnak, a volt miniszterelnök öccsének és élettársának. A gyanú szerint négy gyanúsított több mint száz vietnámi állampolgárnak segített illegális nyugat-európai vízumokhoz jutni.
  • A NAV csaknem 40 helyszínen tartott házkutatást egy milliárdos számlagyár ügyében, 23 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük Pintér Sándor egykori rendészeti államtitkárának fiát. A Fővárosi Főügyészség még aznap letartóztatást indítványozott a bűnszervezet vezetőjeként emlegetett gyanúsítottal szemben, a döntés kedden várható.
  • Végleges, hogy hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs: a Kecskeméti Törvényszék 2027. február 1-ig hagyta helyben a volt NKA-elnök letartóztatásának meghosszabbítását. A Völner–Schadl-ügy parlamenti vizsgálóbizottsága előtt Varga Judit azt állította, semmi köze az ügyhöz, a végrehajtási területet Völner Pál irányította.
  • Magyar Péter szerda este Dublinba utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára, pénteken pedig az uniós vezetők informális ülésén vesz részt.
  • Előkerültek a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat részletei: megszűnne az automatikus béremelés a Sándor-palotánál, eltörölnék az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját, és kivezetnék a területenkénti többéves költségvetési terv kötelezettségét. A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a költségvetés meftárgyalására.

A szerdai összefoglalónkat itt olvashatja:

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