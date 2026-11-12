Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül

A NAV munkatársai iratokat és adathordozókat foglaltak le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével kapcsolatos nyomozásban

– közölte Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a Facebookon. A városvezető alaptalannak tartja a feljelentést, és attól tart, hogy az eljárás a klub értékesítését is megnehezítheti.

A polgármester beszámolója szerint néhány hónappal ezelőtt egy magánszemély tett feljelentést az önkormányzat ellen, hűtlen kezelést és költségvetési csalást állítva a futballklub megmentésével összefüggésben. A beadványt az Állami Számvevőszéknek címezte, amely továbbította azt a NAV-nak és a rendőrségnek.

Cser-Palkovics szerint a NAV először elutasította a feljelentést, néhány héttel később azonban az ügyészség a nyomozás lefolytatására utasította az adóhatóságot. Ennek nyomán jelentek meg a NAV munkatársai a stadionnál, ahol dokumentumokat és adathordozókat kértek el, illetve foglaltak le.

A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat együttműködik a nyomozókkal, és álláspontja szerint nincs titkolnivalója. Az eljárásnak a klub értékesítésére és fennmaradására gyakorolt hatását egyelőre nem tudja megítélni, ugyanakkor úgy véli, hogy a feljelentés következményei akár sok százmillió forintos kárt is okozhatnak az önkormányzatnak. A feljelentővel szemben jogi lépéseket helyezett kilátásba.