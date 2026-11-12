Török Gábor reagált Magyar Péter bejelentésére: a hatalomgyár után műsorgyár körvonalazódik

Török Gábor politológus ügyes politikai válasznak tartja Magyar Péter nőjogi intézkedéscsomagjának bejelentését, amely egy nappal Varga Judit parlamenti meghallgatása után érkezett. A korábbi igazságügyi miniszter a meghallgatáson ismét felhozta a bántalmazás témáját, az elemző pedig arra utal, hogy a kormányfő környezete gyors reakciót tarthatott szükségesnek. Török szerint a történtek egy tágabb kormányzati mintázatot is jeleznek: az Orbán-kormányok „hatalomgyára” után a napi népszerűségre és figyelemre összpontosító „műsorgyár” körvonalazódik.

A nők védelmét szolgáló intézkedéscsomagot jelentett be csütörtök délelőtt Dublinból Magyar Péter miniszterelnök:

a kormány szigorítaná a távoltartás szabályait,

önálló bűncselekményként nevesítené az intim felvételekkel való visszaélést,

és különleges bánásmódot biztosítana a kapcsolati erőszak áldozatainak a büntetőeljárásokban.

Emellett módosítják a szívhangrendeletet,

eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét,

megerősítik a várandós nők támogatását,

fellépnek a menstruációs szegénység ellen,

valamint kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.

Török Gábor politikai elemző szerint feltehetően nem az volt az eredeti terv, hogy a miniszterelnök éppen az uniós csúcstalálkozó helyszínéről jelenti be ezeket a lépéseket. Értékelése szerint az előző napi események után a kormányfő környezete gyors és hatékony választ tarthatott szükségesnek.

Ha csak ezt a 24 órát figyeljük, akkor egyértelműen azt kell mondanunk: ügyes

– fogalmazott.

Az elemző a Facebook-posztjában ezzel arra utalt, hogy szerdán az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága meghallgatta Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert, Magyar Péter volt feleségét. A meghallgatáson a volt házastársak kapcsolata és a bántalmazás témája is előkerült: Varga arról beszélt, hogy Magyar Pétertől kellett őt megvédeni, és a válás bejelentése után „elkezdődött a pokol”.

A meghallgatást követően a két fél között nyilvános vita is kialakult a közösségi médiában, Török a csütörtöki intézkedéscsomag időzítését ezért értelmezi lehetséges politikai válaszként.

A politológus azonban a gyors reakciónál tágabb összefüggésre is felhívta a figyelmet: szerinte egy új kormányzati döntéshozatali mintázat kezd kirajzolódni. Az Orbán-kormányok működését saját korábbi kifejezésével „hatalomgyárként” írta le, amelyben a hosszabb távú politikai és hatalmi érdekek határozták meg a döntéseket.

Magyar Péter kormányzásának középpontjában ezzel szemben szerinte egyre inkább egy „műsorgyár” áll.

A jelenlegi kabinet működésében az elemző szerint az aktuális népszerűség, illetve a napi figyelem és „nézettség” válik meghatározóvá. Szerinte ebben a logikában szükség esetén pillanatok alatt változhat a program, hogy a kormány reagáljon az éppen kialakult politikai helyzetre. Török hozzátette: a kabinet egyelőre nem is sikertelen ebben.

A politikai elemző a két működésmódot egyaránt politikai kormányzásnak tekinti, de eltérő döntési logikát lát mögöttük. Szerinte a különbségnek számos olyan következménye lehet, amelyet később érdemes alaposabban végiggondolni, és az új működés pontosabb elnevezése is hasznos lenne.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a rendszerváltás előtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozatala kapcsán tartott sajtótájékoztatón az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 2026. november 4-én. A fotó forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert