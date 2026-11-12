Tudományos áttörés: kifejlesztették egy foggyógyító szupergélt, ami képes újjáépíteni a sérült fogak felszínét

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Az új anyag a gyermekkori fogfejlődés biológiai folyamatait utánozza, alkalmazása pedig rendkívül egyszerű, mivel

a fogorvosok a jelenlegi fluoridos ecsetelésekhez hasonlóan közvetlenül a fogakra kenhetik.

Maga a készítmény ugyanakkor egyáltalán nem tartalmaz fluoridot, ehelyett olyan fehérjealapú összetevőkből áll, amelyek a természetes zománcépítő fehérjék működését másolják. A felvitt gél vékony, de tartós réteget képez a fog felszínén, behatol a mikroszkopikus repedésekbe, és egyfajta vázszerkezetet biztosít az ásványi anyagok újbóli beépüléséhez.

A folyamat a nyálban jelen lévő kalcium- és foszfátionokra épül. A gél magához vonzza ezeket az ásványi anyagokat, és elősegíti, hogy rendezett szerkezetű kristályokká álljanak össze. Ezt a jelenséget epitaxiális mineralizációnak nevezik, ami azt jelenti, hogy az új kristályok a meglévő zománc szerkezetéhez igazodva növekednek, így az újonnan létrejövő réteg szervesen egybeépül az eredeti fogfelszínnel. A fogzománc rendkívüli keménységét és ellenálló képességét éppen a kristályok precíz elrendeződése adja, a puszta ásványianyag-lerakódás önmagában nem lenne elég az eredeti fizikai tulajdonságok helyreállításához.

A kutatók azt is megállapították, hogy a készítmény a szabaddá vált dentin kezelésére is alkalmas. A zománc alatt elhelyezkedő, puhább dentin apró csatornákat tartalmaz, amelyek közvetítik az ingereket a fogbélben lévő idegek felé. Ha a zománc elkopik vagy az íny visszahúzódik, a fedetlenné váló dentin miatt a fogak fájdalmasan érzékennyé válnak a hideg, meleg, édes vagy savas ételekre. A gél képes egy zománcszerű ásványi réteget kialakítani a dentin felett is, ami

nemcsak az érzékenységet szüntetheti meg, hanem a tömések és más fogpótlások tapadását is javítja.

Dr. Abshar Hasan, a tanulmány vezető szerzője szerint a laboratóriumi tesztek során a regenerált réteget a mindennapi igénybevételt szimuláló körülmények között is megvizsgálták. Tesztelték, hogyan reagál az új felszín az erőteljes fogmosásra, a rágásra és a savas ételek hatásaira. Az eredmények igazolták, hogy az újonnan felépített szövet mechanikai tulajdonságai és teherbírása megegyezik a természetes, egészséges fogzománcéval, így az eljárás jóval többet nyújt egy ideiglenes védőbevonatnál.

A technológiát kifejezetten úgy tervezték, hogy a napi fogorvosi gyakorlatban gyorsan és biztonságosan használható legyen, emellett ipari méretekben is könnyen gyártható. Alvaro Mata professzor, a kutatás vezetője elmondta, hogy az eljárás sokoldalúsága miatt többféle fogászati termék alapját képezheti, így bármely korosztály számára megoldást nyújthat a zománckopásra. A tudósok a fejlesztés piaci bevezetését is megkezdték saját startup vállalkozásukon, a Mintech-Bio cégen keresztül.

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