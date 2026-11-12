Új korszak kezdődik Budapest életében: aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester közös sajtótájékoztatón ismerteti a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást a megegyezés aláírása után. Az átalakítás célja Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezése, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.

A két vezető csütörtök kora délután írta alá az együttműködési megállapodást. De miről is van szó? Az elképzelés lényege, hogy

a BKK a főváros mellett a budapesti agglomeráció közlekedését is egységes rendszerben szervezze

– a konstrukció részleteiről ebben a cikkünkben írtunk előzetesen.

A szorosabb összehangolástól a szolgáltatás színvonalának javulását várják: ha a közösségi közlekedés vonzóbb alternatívát kínál az ingázóknak, az Budapest autóforgalmát és a torlódásokat is mérsékelheti. Az új modellben Budapest és a kormány fele-fele arányban vállalná a finanszírozást, ami összesen 340 milliárd forint lesz – mondta Vitézy. Ehhez a tulajdonosi szerkezet is változik: az állami Országos Közlekedési Központ (OKK) tőkeemelés révén szerezne 50 százalékos részesedést a BKK-ban, újonnan kibocsátott részvények átvételével.

A szerdán megjelent kormányhatározat az állami tulajdonszerzés határidejét december 31-ben jelölte meg, és 1,98 milliárd forintot biztosít a tranzakcióhoz. A közös közlekedésszervező állami finanszírozásának forrásait 2027-től évente be kell tervezni a költségvetésbe; ennek pontos összegét a határozat nem tartalmazza.

Vitézy elmondta, hogy egy

közös irányítási modellt hoznak létre,

amire eddig itthon még nem volt példa, és ami "közös felelösséget jelent majd". Ennek érdekében egy közös operatív testületet, igazgatóságot hoznak létre, 3-3 delegált fővel a kormány és a főváros részvételével, a személyi döntéseket decemberben ismertetik. Ezen felül lesz egy felügyelőbizottság is 2-2-2 fővel, ahova a munkavállalók, az állam és a főváros küldhetnek képviselőket – a testületek vezetése rotációban működik majd.

Az igazgatóság fogja megválasztani a BKK mindenkori menedzsmentjét

– tette hozzá Vitézy.

A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte: a BKK valamennyi jelenlegi jogköre megmarad Budapesten belül, emellett átveszi az államtól a HÉV-járatok, a kék Volánbusz-járatok és a Pest vármegyében közlekedő sárga Volánbusz-járatok egy részének megrendelését.

A tarifarendszer egyszerűsítésén és egységesítésén is dolgozunk

– mondta Vitézy, majd hozzátette: ha beválik, akkor megfontolják, hogy ezeket a tapasztalatokat felhasználják a nagyobb megyei jogú városokban is, megemlítve az országbérletrendszer kiterjesztését is.

Karácsony Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy november 26-án tartják meg a következő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa gyűlést. Egy budapesti olimpia megrendezésére irányuló kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a Főváros vezetése egyetért abban, hogy "ebben a parlamenti ciklusban erre forrást, közpént nem tudunk és nem is akarunk fordítani". Hozzátéve, hogy a Budapestre és környékére tervezett beruházások nagy része egyébként is lefedik azokat a fejlesztéseket, ami egy olimpia megrendezéséhez kellene.

Rövidesen társadalmi egyeztetésre fogunk bocsátani egy közlekedési törvénymódosítási csomagot, ami lehetővé teszi azt, hogy a "mikuláscsomagoktól" elbúcsúzunk egy életre

– mondta Vitézy.

Hozzátette: egy olyan pótdíjkiszabási rendszert kívánunk törvényi szintre emelni, ahol digitálisan történik majd a pótdíjak kiszabása, ahogy ez már most is történik az autópályákon. "Közúti járművekkel, rendszámleolvasással sokkal kisebb költséggel működhet majd a rendszer"– tette hozzá Vitézy.

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