Új korszak kezdődik Budapest életében: aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást

A két vezető csütörtök kora délután írta alá az együttműködési megállapodást. De miről is van szó? Az elképzelés lényege, hogy
a BKK a főváros mellett a budapesti agglomeráció közlekedését is egységes rendszerben szervezze
– a konstrukció részleteiről ebben a cikkünkben írtunk előzetesen.
A szorosabb összehangolástól a szolgáltatás színvonalának javulását várják: ha a közösségi közlekedés vonzóbb alternatívát kínál az ingázóknak, az Budapest autóforgalmát és a torlódásokat is mérsékelheti. Az új modellben Budapest és a kormány fele-fele arányban vállalná a finanszírozást, ami összesen 340 milliárd forint lesz – mondta Vitézy. Ehhez a tulajdonosi szerkezet is változik: az állami Országos Közlekedési Központ (OKK) tőkeemelés révén szerezne 50 százalékos részesedést a BKK-ban, újonnan kibocsátott részvények átvételével.
A szerdán megjelent kormányhatározat az állami tulajdonszerzés határidejét december 31-ben jelölte meg, és 1,98 milliárd forintot biztosít a tranzakcióhoz. A közös közlekedésszervező állami finanszírozásának forrásait 2027-től évente be kell tervezni a költségvetésbe; ennek pontos összegét a határozat nem tartalmazza.
Vitézy elmondta, hogy egy
közös irányítási modellt hoznak létre,
amire eddig itthon még nem volt példa, és ami "közös felelösséget jelent majd". Ennek érdekében egy közös operatív testületet, igazgatóságot hoznak létre, 3-3 delegált fővel a kormány és a főváros részvételével, a személyi döntéseket decemberben ismertetik. Ezen felül lesz egy felügyelőbizottság is 2-2-2 fővel, ahova a munkavállalók, az állam és a főváros küldhetnek képviselőket – a testületek vezetése rotációban működik majd.
Az igazgatóság fogja megválasztani a BKK mindenkori menedzsmentjét
– tette hozzá Vitézy.
A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte: a BKK valamennyi jelenlegi jogköre megmarad Budapesten belül, emellett átveszi az államtól a HÉV-járatok, a kék Volánbusz-járatok és a Pest vármegyében közlekedő sárga Volánbusz-járatok egy részének megrendelését.
A tarifarendszer egyszerűsítésén és egységesítésén is dolgozunk
– mondta Vitézy, majd hozzátette: ha beválik, akkor megfontolják, hogy ezeket a tapasztalatokat felhasználják a nagyobb megyei jogú városokban is, megemlítve az országbérletrendszer kiterjesztését is.
Karácsony Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy november 26-án tartják meg a következő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa gyűlést. Egy budapesti olimpia megrendezésére irányuló kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a Főváros vezetése egyetért abban, hogy "ebben a parlamenti ciklusban erre forrást, közpént nem tudunk és nem is akarunk fordítani". Hozzátéve, hogy a Budapestre és környékére tervezett beruházások nagy része egyébként is lefedik azokat a fejlesztéseket, ami egy olimpia megrendezéséhez kellene.
Rövidesen társadalmi egyeztetésre fogunk bocsátani egy közlekedési törvénymódosítási csomagot, ami lehetővé teszi azt, hogy a "mikuláscsomagoktól" elbúcsúzunk egy életre
– mondta Vitézy.
Hozzátette: egy olyan pótdíjkiszabási rendszert kívánunk törvényi szintre emelni, ahol digitálisan történik majd a pótdíjak kiszabása, ahogy ez már most is történik az autópályákon. "Közúti járművekkel, rendszámleolvasással sokkal kisebb költséggel működhet majd a rendszer"– tette hozzá Vitézy.
Cikkünk folyamatosan frissül!
Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Youtube csatornája
Szorul a hurok: napokon belül kihirdetik a vagyonadó szabályait, indul a milliárdos vagyonok NAV-ellenőrzése
Felfedték a várakozásaikat az Apelso szakértői.
Eltűnt a Waberer’s profitja, jövőre nagy fordulatot vár a menedzsment
Többek között a forint is negatívan hatott.
AI-ügynökök szállták meg az ügyfélszámlákat: hová vezet a mesterséges intelligencia a bankszektorban?
A McKinsey éves globális banki jelentése sok érdekfeszítő kérdésre választ ad.
Nagy megállapodásra készül Vitézy Dávid és Karácsony Gergely
A főváros jövőjét meghatározó egyezséget írnak alá délután.
Kiszivárgott: üvöltve esett egymásnak Trump és Netanjahu - Pokoli ordibálástól zengett a Fehér Ház
Finoman szólva is eltérnek a nézpontok az iráni háborúval kapcsolatban.
Százmilliárdos extra bevételt remél a Tisza-kormány, de a cégek döntő többsége egyetlen fillér kiegészítő adót sem fizetett
Az eddigi adatok alapján komoly kérdések merülnek fel a multik adójáról.
Régóta gyanakodtak a szakemberek: kiderült, miért nyávognak valójában a macskák a gazdáiknak
Látványos eredményeket produkált a kutatás.
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?