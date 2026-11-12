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Új kutatás: minden megváltozhat, amit eddig az elhízásról tudtunk
Gazdaság

Új kutatás: minden megváltozhat, amit eddig az elhízásról tudtunk

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A hagyományos testtömegindexnél (BMI) sokkal pontosabban szűri ki az elhízott és egészségügyi szempontból veszélyeztetett pácienseket egy új diagnosztikai módszer, amelynek hatékonyságát a Nature folyóiratban megjelent friss tanulmány is alátámasztotta - jelentette a Live Science.

Az orvosok régóta bírálják a testtömegindex kizárólagos használatát, mivel a testsúly és a testmagasság négyzetének hányadosából számolt érték nem veszi figyelembe az egyéni testösszetételt, így a csontsűrűséget vagy az izomtömeget sem. Dr. Francesco Rubino, a londoni King's College bariátriai és metabolikus sebészprofesszora egy 56 fős nemzetközi bizottság élén dolgozta ki az új megközelítést, amely kiküszöböli a BMI hiányosságait. A módszer alkalmazásával

kevesebb lesz a téves diagnózis, és pontosabban azonosíthatók azok a páciensek, akiknél a túlsúly valódi egészségügyi kockázatot, például szív- vagy cukorbetegséget okoz.

A javasolt irányelvek szerint a BMI mellett legalább még egy olyan testméretet is rögzíteni kell, amelyet kevésbé torzít az izomzat vagy a csontozat. Ilyen a derékbőség, a derék-csípő arány, valamint a derék-testmagasság arány. Mivel a zsírlerakódás mintázata etnikumonként eltérő lehet, a kutatók a derékbőség esetében az etnikai hovatartozáshoz igazított határértékeket vezettek be. Emellett az orvosoknak 18 különböző, elhízással összefüggő egészségügyi problémát és szervi működészavart – például szív- és érrendszeri betegségeket, ízületi fájdalmakat vagy alvási apnoét – is keresniük kell a páciensek kórtörténetében.

Az új keretrendszer élesen elválasztja egymástól a klinikai és a preklinikai elhízást. Klinikai elhízásról akkor beszélünk, ha a felhalmozódott zsírszövet a meghatározott 18 működészavar valamelyikét már ténylegesen kiváltotta. Ezzel szemben a preklinikai kategória azokra vonatkozik, akiknél a testméretek alapján fennáll ugyan a betegség kialakulásának kockázata, de szervi problémák még nem jelentkeztek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két teljesen azonos testméretekkel rendelkező ember különböző besorolást kaphat az általános egészségi állapotától függően. A vizsgálatok szerint a preklinikai stádiumban lévők 77–91 százalékánál tíz éven belül sem alakul ki klinikai elhízás.

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A kutatók kínai, brit, amerikai és spanyol egészségügyi adatbázisok elemzésével igazolták, hogy az új kategória sokkal megbízhatóbban jelzi előre a halálozási kockázatot, mint a hagyományos testtömegindex. Míg önmagában a BMI és a halálozás között nem találtak egyértelmű összefüggést,

a klinikai elhízásban szenvedőknél 69 százalékkal volt magasabb az összhalálozási kockázat az egészségesekhez képest.

Az új kritériumok bevezetése a vizsgált csoporttól függően 3,3–7,4 százalékkal növelné az elhízottnak minősülő emberek arányát. A jelenlegi rendszerben ugyanis a 30-as BMI-érték a határ, így sok olyan, hivatalosan csak túlsúlyosnak számító beteg kiesik a szűrésből, akinél már kialakultak a zsírszövet okozta szervi zavarok. Az új definícióval ők is megkapnák a klinikai elhízás diagnózisát, míg egy kisebb, 30 feletti BMI-vel rendelkező, de teljesen tünetmentes csoport kikerülne ebből a kategóriából.

A rendszer gyakorlati alkalmazása ugyanakkor kihívások elé állíthatja az egészségügyi ellátórendszert. A pontos fizikai mérések elvégzéséhez az orvosoknak külön képzésre lenne szükségük, a preklinikai és klinikai állapot megkülönböztetése pedig a gyógyszerfelírási gyakorlatot is átalakíthatja. Egy 2025-ös elemzés szerint ugyanis előfordulhat, hogy azok a páciensek, akik az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) irányelvei alapján jelenleg jogosultak a súlycsökkentő készítményekre, az új rendszerben a preklinikai kategóriába kerülnének, és így elesnének a gyógyszeres kezeléstől. A bizottság a következő lépésként egy olyan pontozási rendszert kíván kidolgozni, amellyel rangsorolhatók a legsúlyosabb szervi működészavarok, és pontosan felmérhető az egyes betegek egyéni kockázati szintje.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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