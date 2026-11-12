Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint

Egy csütörtöki, ohiói rendezvényen Hammack hangsúlyozta, hogy
a jelenlegi gazdasági helyzetben kulcsfontosságú a jegybank szigorító pályára állása és az infláció visszaszorítása a 2 százalékos célszintre.
A döntéshozó attól tart ugyanis, hogy ellenkező esetben tartósan beragadhatnak a magas inflációs várakozások. Bár a központi bank rendelkezik a megfelelő eszközökkel az adatközpont-beruházások generálta keresleti nyomás kezelésére, az áremelkedés a vártnál jóval makacsabbnak és tartósabbnak bizonyul.
Az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció a vártnál nagyobb mértékben nőtt a legutóbbi adatközlés szerint. A clevelandi Fed vezetője úgy látja, hogy a dezinflációban elért korábbi eredmények után a folyamat valójában teljesen megtorpant, a mutató pedig ahelyett, hogy közeledne a 2 százalékos jegybanki célhoz, egyre inkább távolodik tőle.
Hammack egyike volt annak a két döntéshozónak, akik a múlt hónapban különvéleményt fogalmaztak meg a többségi döntéssel szemben, amikor a Fed 3,75 és 4 százalék közötti sávban tartotta az irányadó kamatot. Ő már akkor is egy 25 bázispontos emelést látott volna indokoltnak.
A kamatpálya jövőbeli alakításával kapcsolatban a jegybankár a gyakoribb, de kisebb léptékű módosítások mellett érvelt. Véleménye szerint a vállalkozások és a háztartások számára sokkal kiszámíthatóbb és könnyebben kezelhető, ha a Fed kisebb lépésekben, fokozatosan szigorít, mintha ritkábban, de agresszívebb kamatemelésekkel avatkozna be, ami komolyabb zavarokat okozhat a reálgazdaságban.
A Fed döntéshozói között ugyanakkor nincs teljes egyetértés a kamatemelések szükséges üteméről.
Míg többen a fokozatos megközelítést részesítik előnyben, addig Christopher Waller kormányzó a héten már arra figyelmeztetett, hogy decemberben akár egy 50 bázispontos szigorítást is fontolóra kellene venni. Hammack szerint ilyen drasztikus lépésre csak akkor lenne szükség, ha a jegybank elkésne a beavatkozással, jelenleg azonban nem látja úgy, hogy fáziskésésben lennének a piaci folyamatokhoz képest.
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