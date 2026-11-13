A klímamodellek ezer magyar áldozatot jeleznek, a hazai statisztika alig mutat többletet: így rejtőzik el a nyári hőség hatása

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Magyarország az európai élmezőnyben szerepel

A 2026-os nyár új viszonyítási pont lett az európai hőségmortalitási kutatásokban. A Nature Health tanulmánya 30 európai ország 854 városát vizsgálta, és

június és augusztus között összesen 50 391 hőséghez köthető városi többlethalálesetet becsült.

Ez az adat drasztikus ugrást jelent az eddig ismert tendenciákhoz képest:

a halálozás mintegy 70 százalékkal múlta felül az azonos módszertannal számolt korábbi referenciaévek éves értékeit,

a 2022-es (29 480 fő) és a 2003-as (28 462 fő) csúcsokat. A klímaváltozás egészségügyi hatása 2026-ban tehát jóval nagyobb terhet rótt a kontinensre, mint az elmúlt két évtized legmelegebb nyarain.

A kutatás fontos korlátja, hogy nem teljes országos népességekre, hanem városi populációkra vonatkozik. A vizsgált városok összesen közel 173 millió lakost fednek le, ami a 30 érintett ország népességének mintegy 40 százaléka. A teljes európai hőségteher ezért ennél nagyobb lehet, de az országos értékeket nem lehet egyszerű arányosítással kiszámolni.

Magyarország a tanulmány alapján különösen rossz helyzetben van.

A hazai városi minta 2,74 millió főt fedett le, ebben a kutatók 1004 hőséghez köthető többlethalálesetet becsültek 2026 nyarára. A korösszetétel torzító hatását kiszűrő mutató szerint Magyarországon egymillió lakosra 537 ilyen haláleset jutott. Ez a 30 vizsgált ország között a harmadik legmagasabb érték Málta 716-os és Olaszország 561-es mutatója után, és régiós összevetésben is kedvezőtlen.

Mit számol a klímaattribúciós modell?

A Nature Health azt becsülte meg, hány haláleset kapcsolódott a hőséghez, másrészt azt, hogy ebből mennyi volt az emberi eredetű felmelegedésnek tulajdonítható. A kutatók először a ténylegesen mért hőmérsékletek mellett becsülték meg a hőségmortalitást, majd azt is kiszámolták, mi történt volna olyan klímában, amelyből hiányzik az iparosodás óta bekövetkezett emberi eredetű felmelegedés.

A modell szerint az 50 391 európai városi hőséghez köthető többlethalálesetből 32 619, vagyis 65 százalék tulajdonítható az antropogén felmelegedésnek.

Magyarország esetében az arány 61,3 százalék volt: a 1004 becsült magyarországi városi halálesetből 615-öt soroltak az emberi eredetű klímaváltozás hatásához.

A modell nem azt állítja, hogy minden egyes halálesetnél egyedileg bizonyítható a klímaváltozás szerepe. A szám azt fejezi ki, hogy a hőmérséklet és a halálozás közötti statisztikai kapcsolat, valamint a klíma-ellenforgatókönyv alapján mekkora többlet írható az antropogén felmelegedés számlájára.

Miért nem látszik ugyanez a hazai nyers adatokban?

A hazai összhalálozási statisztikák elsőre nem adnak ennyire egyértelmű képet. Az Eurostat havi többlethalálozási adatbázisa Magyarországra 2026 júniusában –5,4 százalékos értéket mutat, vagyis a halálozás az adott bázishoz képest alacsonyabb volt. (A július és augusztusi adatokat a december 16-ra tervezett frissítéskor ismerhetjük meg.)

A Ferenci Tamás biostatisztikus által készített, KSH-adatokra épülő heti modell szintén azt jelzi, hogy a 22–35. hét jelentős részében a magyar összhalálozás a várható érték közelében vagy az alatt alakult. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes időszakban végig átlag alatti lett volna a halálozás. A heti adatokban több kiugrás is látható, különösen a hőhullámok heteiben.

A különbség oka elsősorban módszertani: a hazai nyers statisztika minden halálokot együtt mér, vagyis egyetlen mutatóban jelennek meg a hőséggel, fertőzésekkel, krónikus betegségekkel, balesetekkel és más tényezőkkel összefüggő folyamatok. A Nature modellje ezzel szemben kifejezetten a hőmérséklethez köthető többlethalálozást próbálja elkülöníteni.

A képet tovább árnyalhatja a halálozási előrehozatal. Ez azt jelenti, hogy szélsőséges körülmények között a legsérülékenyebb emberek egy része korábban halhat meg, ami később átmenetileg alacsonyabb halálozási számokat eredményezhet. A most vizsgált adatokból ugyanakkor nem bizonyítható, hogy a magyar nyári minta alakulását ez magyarázza; ez inkább lehetséges epidemiológiai mechanizmus, nem közvetlenül igazolt tény.

A heti bontás mutatja meg a hőhullámok nyomát

Az összesített nyári adat könnyen elfedi a rövid, de erős halálozási kiugrásokat. Ezt mutatják az EuroMOMO heti adatai is. A rendszer Z-értéke azt jelzi, hogy az adott heti halálozás mennyivel tér el a várható szinttől; a 2 feletti érték már statisztikailag érdemi eltérésnek számít.

Magyarországon a 26. héten 2,31-es, a 27. héten 3,35-ös, a 32. héten pedig 2,98-as Z-érték szerepelt az EuroMOMO adatsorában. Ezek a hetek egybeesnek a nyári hőhullámok időszakaival.



A Z-érték önmagában nem bizonyítja, hogy a többlethalálozást a hőség okozta, mivel a mutató minden halálokot tartalmaz. Arra viszont alkalmas, hogy megmutassa: az összhalálozás éppen azokban a hetekben ugrott meg, amikor a hőterhelés is erős volt. Az oksági értelmezést a hőmérséklet-halálozás modellek adják, a heti Z-érték pedig a statisztikai lenyomatot.

Ezért fontos a heti bontás: miközben a teljes nyári időszak több hete átlag alatti vagy átlag közeli halálozást mutatott, a hőhullámok heteiben érdemi pozitív eltérés jelent meg. Így állhat elő az a helyzet, hogy a nyári összkép mérsékeltnek tűnik, miközben a hőség időben koncentrált halálozási többletet okozhatott.

Az idősekre nehezedett a legnagyobb teher

A hőséghez köthető halálozás döntően az idősebb korosztályokat érinti. A Nature Health becslése szerint az európai városokban 2026 júniusa és augusztusa között a hőséghez kapcsolódó többlethalálesetek

közel 88 százaléka a 65 év felettiek körében jelentkezett.

A legnagyobb szám a 85 év felettieknél látszik, ahol 22 502 hőséghez köthető városi többlethalálesetet becsültek. A 75–84 éveseknél 14 182, a 65–74 éveseknél 7646 ilyen esetet számoltak. Az aktív korúaknál kisebb, de nem elhanyagolható a teher: a 45–64 éves korcsoportban 5189, a 20–44 évesek között 833 hőséghez köthető európai városi többlethalálesetet becsült a tanulmány.

Egészségügyi nyomás, gazdasági mellékhatások

A hőség egészségügyi terhe nemcsak demográfiai vagy közegészségügyi kérdés. Ha a többletterhelés rövid idő alatt jelentkezik, az a sürgősségi ellátást, a mentőszolgálatot, a háziorvosi rendszert és a kórházi kapacitásokat is jobban igénybe veheti. A nyári hőhullámok ezért nem egyenletesen eloszló kockázatot jelentenek, hanem

olyan sokkokat, amelyek néhány hét alatt terhelhetik meg az ellátórendszert.

A gazdasági hatásokkal korábban részletesen is foglalkoztunk: a Lancet Countdown globális jelentése alapján a hőség 2025-ben 573 milliárd potenciális munkaóra elvesztéséhez és 1070 milliárd dollár becsült jövedelemkieséshez vezetett világszerte, míg az európai adatok szerint 2020 és 2023 között a hőség dolgozónként évente 24 órával csökkentette a biztonságosan ledolgozható munkaidőt az 1965–1994-es átlaghoz képest.

A most vizsgált források ugyanakkor a 2026-os magyarországi termelékenységi hatásokat nem számszerűsítik, ezért ezek itt csak tágabb gazdasági összefüggésként értelmezhetők: a hőség visszafoghatja a szabadtéri és rosszul hűtött munkahelyeken végzett munkát, növelheti a betegszabadságokat, és a családi gondozási feladatokon keresztül is munkaerőpiaci kiesést okozhat.

A modell korlátai



Városi mintáról van szó: a magyarországi 1004 hőséghez köthető haláleset nem országos becslés, hanem a vizsgált városi populációra vonatkozik.



Nem minden hőterhelési tényezőt mér: a modell napi középhőmérsékletekkel számol, miközben a páratartalom és az éjszakai hőmérséklet is befolyásolhatja a halálozási kockázatot.



Historikus kapcsolatokból indul ki: a hőmérséklet és a halálozás összefüggését 2000–2019 közötti adatok alapján becsülték, ezért a 2019 utáni egészségi, ellátórendszeri vagy alkalmazkodási változásokat csak korlátozottan kezeli.



Az eredmény modellbecslés: a számok nem regisztrált haláloki statisztikák, hanem a hőmérséklethez köthető többlethalálozás becslései.

A nyári átlag elfedi a legkockázatosabb heteket

A 2026-os magyar adatok fő tanulsága, hogy a hőség hatása nem feltétlenül a nyári átlagokban látszik. Az összhalálozási mutatók több héten mérsékelt képet adtak, miközben a hőhullámok idején a heti adatokban kiugrások jelentek meg.

Éppen ezért a nyers statisztikák és a hőmérséklet-alapú modellek együtt értelmezhetők. Előbbiek a teljes halálozási képet mutatják, utóbbiak azt segítenek megbecsülni, hogy ebből mekkora rész kapcsolódhat a hőséghez. A klímaváltozás egészségügyi kockázata így nemcsak éves vagy nyári átlagokban, hanem néhány kritikus hét adataiban válik igazán mérhetővé.

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