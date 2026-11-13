Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet

Fejes Péter legfőbb ügyész a politikai befolyástól mentes, független működés megteremtését, valamint a korábbi, nagy port kavart esetek felülvizsgálatát nevezte meg legfontosabb feladatának. A vádhatóság iránti társadalmi bizalom és az intézményi önbecsülés helyreállítása érdekében már elindult az úgynevezett aranykonvojügy belső vizsgálata, hétfőtől pedig az újonnan kinevezett büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes veszi át a kiemelt ügyek mélyreható ellenőrzését.

A legfőbb ügyész a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy elengedhetetlen szembenézni az ügyészség múltbeli hibáival, és tanulni kell azokból. Kiemelte, hogy mindenkivel szemben azonos mércét kell alkalmazni, a szervezet ugyanis csak akkor lehet sikeres, ha pozitív visszajelzéseket kap a lakosságtól. Rámutatott arra is, hogy az utóbbi időben nemcsak a vádhatóság társadalmi megbecsülésével, hanem az intézményi önbecsüléssel is komoly gondok voltak.

A helyzet rendezése érdekében már konkrét lépések is történtek. Fejes Péter szoros határidővel

belső vizsgálatot rendelt el az úgynevezett aranykonvojügyben, amellyel párhuzamosan büntetőeljárás is zajlik.

A nyomozás az intézkedés elrendelésének és végrehajtásának körülményeit, valamint a lépés utólagos jogszabályi legalizálását hivatott tisztázni.

Bár a legfőbb ügyész maga is áttekintett több, a közvéleményt élénken foglalkoztató aktát, hangsúlyozta, hogy a korábbi ügyek felülvizsgálata elsősorban a büntetőjogi szakág feladata. Baka András köztársasági elnök csütörtökön már aláírta az új büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes kinevezését, aki a jövő hét elejétől sokkal behatóbban és részletesebben vizsgálja majd át ezeket a kiemelt eseteket.

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