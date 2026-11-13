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Célegyenesben a német költségvetés - Jelentős összeggel adósodik el Európa legnagyobb gazdasága
Gazdaság

Célegyenesben a német költségvetés - Jelentős összeggel adósodik el Európa legnagyobb gazdasága

Portfolio
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A második világháború óta a második legnagyobb összeggel, több mint 210 milliárd euróval növeli hitelfelvételét jövőre Németország, miután a parlamenti képviselők pénteken jóváhagyták a kormány költségvetési tervezetét. Az 561 milliárd eurós kiadási főösszeggel számoló csomagtól Friedrich Merz kancellár a népszerűtlenné vált nagykoalíció megerősödését reméli, a megállapodáshoz azonban több tervezett adóemelést és szociális megszorítást is el kellett vetni.

A Bundestag költségvetési bizottsága péntek hajnalban, hetekig tartó koalíciós viták után fogadta el a javaslatot, amely így már a parlament elé kerülhet végszavazásra. A tervezet összesen 210,4 milliárd eurónyi nettó hitelfelvétellel számol, ami alig marad el a 2021-es világjárvány idején felállított 215,4 milliárd eurós rekordtól. Ebből 123 milliárd euró közvetlenül a központi költségvetést terheli, a fennmaradó rész pedig az infrastruktúra-fejlesztésre és a védelmi kiadásokra elkülönített, a tavaly enyhített adósságfék szabályai alá eső különalapokból származik - írja a Reuters.

A tavalyi választások után felállt kormánykoalícióban komoly kihívást jelentett a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) eltérő prioritásainak összehangolása.

Az alkufolyamat során végül elvetették a műanyag csomagolóanyagokra tervezett adót, a cukrozott üdítőitalok megadóztatását pedig 2028-ra halasztották.

Emellett visszavonták az alacsony jövedelmű családok gyermekeinek járó támogatások megkurtítását is. Szintén elhalasztották a Merz által szorgalmazott áramadó-csökkentést, mivel a bizottság nem tudott megegyezni az ehhez szükséges ötmilliárd eurós fedezet előteremtéséről, bár a kancellár jelezte, hogy a jövő héten újra tárgyalnak a kérdésről.

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A koalíciós pártok képviselői a társadalmi kohézió megőrzésével védték a kompromisszumot, amely a polgári és katonai védelem, valamint a közlekedési és kutatás-fejlesztési beruházások mellett a szociális hálót is fenntartja. A CDU soraiban azonban többen elégedetlenek az SPD-nek tett túlzó engedmények miatt. A gazdasági szakértők is visszafogottan értékelték a csomagot. Holger Schmieding, a Berenberg Bank vezető közgazdásza szerint gazdasági szempontból ambiciózusabb büdzsére lett volna szükség, a német gazdasági szakértői tanács pedig a héten arra figyelmeztetett, hogy a jövőre várható egyszázalékos növekedés mellett a kormánynak vissza kell fognia a védelmi és nyugdíjkiadásokat az elszabaduló költségvetési hiány megfékezése érdekében.

Az ellenzék élesen bírálta a kormányt a hitelfelvételek és a szociális kiadások elrejtése miatt. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla közleményükben példátlan mértékű eladósodásról beszéltek, amely szerintük rövid időn belül teljesen cselekvőképtelenné teheti az országot.

A hírügynökség egy másik cikkében összeszedte a legfontosabb tételeket:

  • 561 milliárd eurós szövetségi költségvetés: a kiadások 7%-kal emelkednek 2026-hoz képest.
  • 396,2 milliárd euró adóbevétel: ekkora bevétellel tervez a szövetségi kormány.
  • 210,4 milliárd euró új hitelfelvétel: történelmi összevetésben a második legmagasabb, csak a 2021-es, járvány alatti 215,4 milliárd euró haladta meg.
  • 123 milliárd euró hitelfelvétel az alapköltségvetésben: ezen felül 57,8 milliárd euró infrastruktúra- és klímavédelmi, valamint 29,6 milliárd euró honvédelmi különalapból finanszírozott új hitelfelvétellel számolnak.
  • 61,8 milliárd euró beruházási kiadás: a 2026-os 58,4 milliárdról 5,8%-kal emelkedik, a különalapokból megvalósuló beruházásokon felül.
  • 109,7 milliárd euró védelmi kiadás: a 2026-os 82,7 milliárdról 27 milliárd euróval, közel 33%-kal emelkedik. A cél a Bundeswehr modernizációja és újrafegyverzése. Ehhez további különalapos források társulnak.
  • 203 milliárd euró szociális és munkaügyi kiadás: a legnagyobb minisztériumi költségvetés, 2026-ban 197 milliárd euró volt.
  • 1,3 milliárd eurós tervezett megtakarítás az álláskeresők alapellátásán, valamint a lakhatási és fűtési támogatásokon. A kormány ezt a gyorsabb gazdasági növekedésből következő alacsonyabb kiadásokkal indokolja.
  • 563 euró marad a havi alapellátás összege az érintett álláskeresőknél, tehát ezt nominálisan nem csökkentik.
  • 8,2 milliárd eurós hitelre szorulhat a szövetségi munkaügyi hivatal a növekvő munkanélküli-ellátási kiadások miatt. Adóssága 2027 végére elérheti a 20 milliárd eurót.
  • 3 milliárd euróval csökkentik a nyugdíjrendszer szövetségi támogatását, miközben a munkáltatók és munkavállalók terhei nőnek. A kormány az átlagkeresethez viszonyított 48%-os nyugdíjszint fenntartását ígéri.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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