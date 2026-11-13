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December 24.: erre a rendeletre vártak sokan
Gazdaság

December 24.: erre a rendeletre vártak sokan

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A közlöny pénteki számában több fontos szabályozás is megjelent a december 24-ével kapcsolatban. Egyrészt kihirdette a kormány az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról című törvényt, valamint megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap.

Az Országgyűlés november 3-án egyhangúlag fogadta el azt a kormánypárti törvényjavaslatot, amely alapján

már az idén munkaszüneti nap lesz december 24.

Erről itt számoltunk be:

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Az indoklás szerint december 24-e a magyar társadalomban a karácsonyi ünnepkör szerves része: a családok együttlétének, az ünnepi készülődésnek és a közösségi, vallási hagyományok megélésének kiemelt napja; a munkaszüneti nappá nyilvánítás kiszámítható, évről évre azonos jogi helyzetet teremt, és nem teszi szükségessé, hogy december 24-e pihenőnapként történő kiadása minden évben a munkaszüneti napok körüli munkarend átrendezésétől függjön.

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Pénteken megjelent a szociális és családügyi miniszter rendelete, mely hatályon kívül helyezte a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 2025-ös NGM-rendeletnek azt a pontját, amely 2026. december 12-ét, szombatot nyilvánította munkanapnak a december 24-i pihenőnap helyett. A törvénymódosítás alapján azonban az idén már nem kell ledolgozni december 24-ét, így december 12-e munkaszüneti nap lesz.

Részlet a pénteki rendeletből:

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