Drámai fordulat a magyar borászatban: feleannyi bor készülhet idén, de csúcsminőség várható

A klímaváltozás hatására a szüret idén átlagosan hetekkel korábbra tolódott, így a Kárpát-medencében a munkálatok nagyrészt már kora ősszel befejeződtek.

A szakmai becslések szerint az ágazat történetének egyik legnehezebb évén vannak túl a hazai borászok.

A problémák a tavaszi fagyokkal kezdődtek, amelyek egyes területeken akár 70-90 százalékos terméskiesést is okoztak. Ezt súlyosbította a hónapokon át tartó aszály, a szárító szél és a szokatlanul magas UV-sugárzás.

Mindezek következtében a korábban megszokott, évi 4 millió hektoliter feletti hazai bortermelés 2026-ban jó, ha eléri a 2 millió hektolitert.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy voltak olyan ültetvények, ahol a termelők végül le sem szüretelték a szőlőt, mert a gépi betakarítás költsége meghaladta volna a termés értékét. A szélsőséges időjárás az ország szinte minden borvidékét megviselte. A Kunsági borvidéken a fagyok és a csapadékhiány miatt radikálisan csökkent a fürtök száma, bár a szakemberek szerint a tőkék valószínűleg nem is bírtak volna kinevelni egy átlagos mennyiségű termést ilyen mértékű vízhiány mellett. A Tokaji borvidéken és a Káli-medencében szintén jelentős, mintegy 30 százalékos mennyiségi visszaesésről számoltak be a gazdák. Az aszály ráadásul nemcsak a bogyók méretét csökkentette, hanem a lékinyerést is rontotta, ami tovább apasztotta a hordókba kerülő must mennyiségét.

Bár a pincék idén kevésbé teltek meg, a borok minősége kárpótolhatja a termelőket.

A csapadékszegény nyár előnye volt, hogy a gombás és egyéb növénybetegségek szinte egyáltalán nem jelentkeztek, így a feldolgozókba teljesen ép, egészséges alapanyag érkezett. Noha a hőség miatt a cukortartalom koncentráltabb lett, az aromák és a fajtajellegek szépen megmaradtak.

A korai szüretnek köszönhetően a 2026-os újborok egy része már meg is jelent a piacon. Az elkészült fehérborok kiváló szerkezetet mutatnak, és a magas mustfokkal szüretelt, még érlelődő vörösborok esetében is rendkívül ígéretes az idei évjárat. A szakértők egyöntetű véleménye szerint az ágazatnak egyáltalán nem kell szabadkoznia a kedvezőtlen időjárás miatt, a fogyasztók bátran kereshetik az idei tételeket a polcokon. A magas minőség fenntartása most különösen fontos a hazai pincészetek számára, hiszen a csökkenő borfogyasztás miatt a piacon egyre élesebb a verseny.

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