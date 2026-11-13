Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!

Mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t (Fed) Scott Bessent pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a jelenlegi energiaválság egyedi geopolitikai okokra vezethető vissza, az Egyesült Államok gazdasági fundamentumai pedig továbbra is kifejezetten erősek, így nincs szükség túlzó monetáris szigorításra.

Bessent a CNBC-nek adott pénteki interjújában fejtette ki álláspontját, amelyben arra kérte a jegybank döntéshozóit, hogy maradjanak nyitottak és rugalmasak a kamatpálya alakításakor, és tartózkodjanak a túl nagy mértékű kamatemelésektől.

A pénzügyminiszter érvelése szerint a gazdaságot sújtó mostani "energiasokk" közvetlenül az iráni háború következménye. Bessent hangsúlyozta, hogy ettől a külső tényezőtől eltekintve az amerikai reálgazdaság fundamentumai rendkívül stabilak, és a mögöttes gazdasági teljesítmény továbbra is nagyon erős.

Forrás: Reuters

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