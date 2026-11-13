Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése

Októberben 0,3 százalékkal emelkedtek az amerikai termelői árak az előző hónaphoz képest, valamivel elmaradva az elemzők 0,4 százalékos várakozásától. Az éves termelői infláció ezzel 6,3-ról 6,5 százalékra gyorsult, miközben az élelmiszer-, energia- és kereskedelmi árrések nélkül számolt mutató havi üteme is erősebb lett a becsültnél.

A péntek délután megjelenő októberi termelői inflációs adat a szokásosnál nagyobb figyelmet kapott, miután a vártnál erősebb fogyasztói árindex és az energiaárak emelkedése a héten ismét a szigorúbb Fed-politika felé billentette a várakozásokat. A swappiacok az adat előtt legalább egy 25 bázispontos decemberi kamatemelést árazták, januárra pedig egy újabb lépés is nagy valószínűséggel szerepelt az árakban.

A kétéves amerikai állampapírok 2024 óta a legrosszabb hetüket zárhatják, míg a tízéves hozam az adat előtt 2 bázisponttal 5,15 százalékra emelkedett. A Brent hordónkénti ára két nap emelkedés után 96 dollár körül ingadozott, ami arra utal, hogy ismét visszatérhet a gazdaságba az energiaárak által fűtött árnyomás.

A 10 éves amerikai kötvényhozamok alakulása. Forrás: TradingView.

A termelői árak havi alapú, 0,3 százalékos októberi emelkedése érdemi mérséklődést jelez a szeptemberi 1,4 százalékos ugrás után,

a mostani ütem évesítve nagyjából 3,7 százalékos ütemnek felel meg. A termelői infláció éves rátája mégis magas, amiben az is szerepet játszott, hogy a tavalyi októberi havi emelkedés kisebb volt a mostaninál. Mivel a főindex és a magindex havi üteme egyaránt 0,3 százalék lett, az energia és az élelmiszer összességében alig mozdította az indexet.

A termelői maginfláció havi üteme pontosan a várakozás szerint alakult, az éves ráta 5,0 százalékon maradt. Az élelmiszer, energia és kereskedelem nélküli mutató havi 0,5 százalékos emelkedése ugyanakkor a 0,3 százalékos előrejelzés fölé került. Ez a szám kiszűri a nagy- és kiskereskedelmi árrések ingadozását, így a szélesebb költségnyomás tartós jelenlétére utal.

A termelői áremelkedés októberi gyorsulása összességében megerősíti a Fed decemberi kamatemelésére vonatkozó piaci várakozásokat. A jelenlegi helyzetben - amikor az olajárak továbbra is 100 dollár környékén mozognak, az inflációs nyomás tartós és erős, a gazdasági növekedés pedig ellenálló - nehéz elképzelni olyan fordulatot, amely meghátrálásra késztetheti a Fedet a decemberi szigorítással kapcsolatban.

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