Erdőben elásott milliárdok: megszólalt Török Gábor

Hatalmas mennyiségű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben. A hatóság, Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is megosztott fotókat és videókat a pénzösszegről, és a legutóbbi fejleményeket Török Gábor politikai elemző is kommentálta.

Török Gábor kiemelte: a mai képek az elásott és elrejtett milliárdokról, annyira erősek és beszédesek, hogy szerinte nyugodtan kijelenthető: ha a Fidesz-KDNP továbbra is csak a "makulátlan miniszterek" és a "politikai foglyok" keretében tud politizálni, a sorsa minden bizonnyal megpecsételődött.

Kitért arra is, hogy eddig is

a reménytelen vagy a borzalmas jelzőkön lehetett csak vitatkozni, amikor a volt kormánypárt helyzetéről beszéltünk.

Török Gábor azt is előrevetítette, hogy csak azoknak a volt kormánypártiaknak lehet esélyük a politikai porondon maradni, akik képesek szakítani ezzel a mesével (elemzősebben: történetmeséléssel), és nulladik pontként képesek elfogadni azt, amit mindenki más lát.

Elfogadni és szembe nézni, hogy bizony ez is velük, az ő hatalomgyakorlásuk időszakában történt - már most is késésben vannak, de ha most nem teszik meg,

nincs az a "rossz kormányzás", ami segíthetne rajtuk

- zárja posztját.

Érdemes felidézni a héten megjelent közvélemény-kutatási adatokat.

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Az NVVH videójában is megjelent a fotó a lefoglalt készpénzről:

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Illusztráció. Forrás: Portfolio