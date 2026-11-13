8°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Kidőlt fák, elárasztott utak, leszakadó felsővezeték: nem egyszerű ma közlekedni Magyarországon
Gazdaság

Kidőlt fák, elárasztott utak, leszakadó felsővezeték: nem egyszerű ma közlekedni Magyarországon

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Országszerte komoly közlekedési fennakadásokat és károkat okoz a csütörtök óta tartó heves esőzés és viharos szél. Ezt nehezíti, hogy a győri vasúti fővonalon felsővezeték-szakadás miatt jelentősen megnőtt a menetidő, az 1-es főutat Biatorbágynál vízátfolyás miatt lezárták, a tűzoltókat pedig folyamatosan riasztják az utakra dőlt fák és az elárasztott aluljárók miatt.

A Bicske és Herceghalom közötti szakaszon történt felsővezeték-szakadás miatt a győri vonalon utazóknak pótlóbuszos átszállásra kell készülniük. A probléma a nemzetközi és a belföldi járatokat egyaránt érinti, így a Railjet, az EuroCity, az InterCity és a személyvonatok is csak rövidített, megosztott útvonalakon közlekednek.

Az utasokat Herceghalom és Szárliget között pótlóbuszok szállítják.

A közutakon is kritikus a helyzet. Az 1-es főutat Biatorbágynál a vízátfolyások miatt teljes szélességében lezárták, a forgalmat az M1-es autópályára terelik.

A Katasztrófavédelem reggeli közleménye szerint a rendkívüli időjárás országszerte folyamatos munkát ad a hivatalnak. A felázott talaj miatt rengeteg fa dőlt az utakra, és több autóst is ki kellett menteni, miután a hirtelen lezúduló csapadék miatt járművükkel elakadtak a vízben.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében, jöhet a találkozó Zelenszkij elnökkel

Lezárják a hétvégén Budapest belvárosának ütőerét: filmforgatás kezdődik az ikonikus hídon

Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok

Budapesten az Illatos úti aluljáróban, valamint Győrben a Szent István úton is tengelyig érő vízben rekedt autókat kellett kiszabadítani. Szombathelyen és Balatonfüreden a gyalogos-aluljárókból szivattyúzták a vizet, míg Tökölön egy üzletet öntött el az esővíz. A Veszprém vármegyei Vilonyán a megáradt Séd-patak egy családi ház pincéjét árasztotta el. A kidőlt fák az 54-es és az 1-es főúton is akadályozták a forgalmat, Hajdúnánás és Görbeháza között pedig egy úttestre zuhanó fa miatt csúszott árokba egy személyautó.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Összeomlott az olajár, de a dízelt ez nem hatja meg – Valami nagyon furcsa történik a magyar kutakon
Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility