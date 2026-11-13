Kikopnak a klasszikus magyar nevek: elképesztő trendek hódítanak a fiatal szülők körében

Egy gyermek nevének kiválasztása életre szóló döntés, amely hűen tükrözi az adott kor társadalmának ízlését. Ha összehasonlítjuk az 1955 előtti statisztikákat a tavalyi, 2025-ös adatokkal, jól látható, hogy a klasszikus magyar nevek zöme kikopott a mindennapokból. Míg régen a fiúknál a György, az István, a József és a László, a lányoknál pedig az Éva, a Magdolna és a Mária vezette a listákat, az elmúlt évben már a Dominik, az Olivér és a Milán, illetve a Hanna, a Luca és a Zoé volt a legnépszerűbb. Az egykori kedvencek közül generációkon átívelően egyedül az Anna tudta megőrizni dobogós helyét.

A jelenlegi trendek szerint a szülők a rövidebb, egyedibb hangzású keresztneveket részesítik előnyben. A klasszikusok háttérbe szorulásával egyre népszerűbbek lettek a héber, a görög, a török, a perzsa, a szanszkrit, valamint a japán eredetű nevek. Különösen a kislányok esetében figyelhető meg a természet ihlette névadás fellendülése, így egyre gyakoribb a Bodza, a Málna vagy a Boróka. Érdekesség, hogy a névalkotó fantázia leginkább a női neveknél szárnyal, a fiúknál a szülők jóval kevésbé kísérletezőek. Míg a középkorban a lovagregények, a 18. században a görög mitológia, később pedig a dicső magyar múlt inspirálta a névválasztást, ma sokan török szappanoperákból, videójátékokból vagy animékből merítenek ihletet.

Évente körülbelül 4-5 ezer névváltoztatási vagy új név bejegyzésére irányuló kérelmet nyújtanak be Magyarországon.

Egy eddig nem létező utónév elfogadtatása azonban többlépcsős, szigorú folyamat. Hauber Kitti nyelvész, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársa szerint a kérelmek a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumtól kerülnek a központhoz szakmai véleményezésre, a végső döntést pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bizottsága hozza meg. A jelenleg mintegy 5000 nevet tartalmazó hivatalos jegyzékbe csak olyan utónevek kerülhetnek be, amelyek illeszkednek a magyar helyesírási szabályokhoz, értelmezhetőek, kiejthetőek, és semmiféle politikai töltettel nem rendelkeznek.

A szigorú szabályrendszer ellenére a bizottságnak rendszeresen el kell utasítania egészen abszurd ötleteket is. Nem kapott zöld utat például a Moha, a Nutella, a Nektarin és a Cukorka, de a legemlékezetesebb talán az az eset volt, amikor valaki a Csabai vezetéknévhez a Kolbász keresztnevet szerette volna anyakönyveztetni. A tiltólistán landoltak az olyan politikai és történelmi indíttatású próbálkozások is, mint az egybeírt Orbánviktor, a Szentistván, a Benito Mussolini vagy az Oszáma bin Láden. Bár sokan annyira ragaszkodnak az ötletükhöz, hogy évről évre újra beadják a kérelmet. Ennek ellenére ma Magyarországon nem lehet egy gyereket Maradonának, Joey Tribbianinak, Süsünek vagy Tarzannak, ahogy Pandémiának, Nintendónak és Ikeának sem elnevezni. A természetjáró szülők bánatára a Felhő, a Hattyú és a Bogár szintén fennakadt a rostán.

Ugyanakkor bizonyos, elsőre szokatlannak tűnő kérések átcsúsztak a szűrőn, így a popkultúra rajongói hivatalosan is adhatják fiuknak a Gandalf vagy a Legolász nevet. Emellett engedélyezett a Gábris és az Arzén, a lányoknál pedig választható többek között a Knevnevjókó vagy a Szmilla is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images