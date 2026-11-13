Kimondták: "ég a ház" a magyar egészségügyben

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezetője rámutatott, hogy az ellátórendszer működésének újragondolása nem halogatható tovább. A hazai kórházhálózat jelentős részben még a múlt századi viszonyokra épül, és a fenntartása rengeteg erőforrást emészt fel, miközben az orvostechnológia és az ellátásszervezés lehetőségei teljesen megváltoztak. Számos beavatkozás ma már nem igényel kórházi felvételt, más esetekben viszont komolyabb technológiai koncentrációra van szükség. Az intézmények feladatainak újraosztását és a kapacitások összehangolását vizsgáló modellprogram már el is kezdődött Debrecen és Nyíregyháza térségében.
A „Hagyományokra épülő partnerség: Svájci–magyar iránytű az egészségügy jövőjének alakításához” címmel megrendezett fórumon kormányzati, egészségügyi, tudományos és gyógyszeripari szereplők vitatták meg, hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni a magyar egészségügyet, és javítani a betegek hozzáférését a korszerű ellátásokhoz. A fejlesztési és kohéziós források szerepéről rendezett kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők a kórházi rendszer működéséről, a költségvetési lehetőségekről és a fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságáról is beszéltek.
A szakmai tanácskozáson egyetértés mutatkozott abban, hogy az elmúlt évek túlzott központosítása és bürokráciája gátolja a hatékony működést. Bár László Csaba volt pénzügyminiszter és Tótth Árpád is egyetértett a decentralizáció szükségességében, az OKFŐ vezetője leszögezte, hogy nem a korábbi, önkormányzati fenntartású rendszert kell visszaállítani. Helyette egy olyan modell jelenthet megoldást, amelyben két-három vármegyét összefogó
régiók kapnának nagyobb döntési önállóságot.
Ez a méret már elegendő ahhoz, hogy a lakosság egészségügyi szükségleteinek nagy részét helyben lássák el, miközben bizonyos kiemelt szolgáltatások továbbra is országos irányítás alatt maradnának.
Bár a jövő évi, 2027-es egészségügyi költségvetés tervezete jelentős többletforrást tartalmaz, a szakemberek szerint a pénz önmagában nem oldja meg a felhalmozódott problémákat. László Csaba arra figyelmeztetett, hogy egy rosszul működő, korszerűtlen rendszerbe pumpált pluszforrás nem eredményez arányos javulást az ellátásban, ha elmarad a feladatok és az ösztönzőrendszerek átalakítása. Kaló Zoltán, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója hozzátette, hogy a beruházások esetében már az előkészítésnél garantálni kellene a hosszú távú fenntarthatóságot. Egy-egy fejlesztésnél nemcsak a bekerülési költséget, hanem a szakmai eredményességet és a betegek számára nyújtott valós egészségnyereséget is figyelembe kell venni.
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