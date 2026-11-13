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Gazdaság

Kimondták: "ég a ház" a magyar egészségügyben

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Azonnali és alapvető átalakításra szorul a magyar egészségügyi rendszer az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője szerint, aki egy svájci–magyar szakmai fórumon úgy fogalmazott, hogy "ég a ház". Az elavult, túlzottan központosított kórházhálózat a jelenlegi formájában fenntarthatatlan, ezért a jövőben regionális irányításra, a kapacitások észszerűbb elosztására, valamint a betegek valós hozzáférését biztosító, hosszú távon is finanszírozható fejlesztésekre van szükség - írta a Népszabadság.

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezetője rámutatott, hogy az ellátórendszer működésének újragondolása nem halogatható tovább. A hazai kórházhálózat jelentős részben még a múlt századi viszonyokra épül, és a fenntartása rengeteg erőforrást emészt fel, miközben az orvostechnológia és az ellátásszervezés lehetőségei teljesen megváltoztak. Számos beavatkozás ma már nem igényel kórházi felvételt, más esetekben viszont komolyabb technológiai koncentrációra van szükség. Az intézmények feladatainak újraosztását és a kapacitások összehangolását vizsgáló modellprogram már el is kezdődött Debrecen és Nyíregyháza térségében.

Tótth Árpád
Országos Kórházi Főigazgatóság, országos kórház-főigazgató
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A „Hagyományokra épülő partnerség: Svájci–magyar iránytű az egészségügy jövőjének alakításához” címmel megrendezett fórumon kormányzati, egészségügyi, tudományos és gyógyszeripari szereplők vitatták meg, hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni a magyar egészségügyet, és javítani a betegek hozzáférését a korszerű ellátásokhoz. A fejlesztési és kohéziós források szerepéről rendezett kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők a kórházi rendszer működéséről, a költségvetési lehetőségekről és a fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságáról is beszéltek.  

A szakmai tanácskozáson egyetértés mutatkozott abban, hogy az elmúlt évek túlzott központosítása és bürokráciája gátolja a hatékony működést. Bár László Csaba volt pénzügyminiszter és Tótth Árpád is egyetértett a decentralizáció szükségességében, az OKFŐ vezetője leszögezte, hogy nem a korábbi, önkormányzati fenntartású rendszert kell visszaállítani. Helyette egy olyan modell jelenthet megoldást, amelyben két-három vármegyét összefogó

régiók kapnának nagyobb döntési önállóságot.

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Ez a méret már elegendő ahhoz, hogy a lakosság egészségügyi szükségleteinek nagy részét helyben lássák el, miközben bizonyos kiemelt szolgáltatások továbbra is országos irányítás alatt maradnának.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mészáros János

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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