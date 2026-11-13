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Kitart a lengyel gazdaság lendülete, életjelet mutatott Románia
Gazdaság

Kitart a lengyel gazdaság lendülete, életjelet mutatott Románia

Portfolio
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Bár a harmadik negyedévben a lengyel gazdaság növekedése is fékeződött, az ország teljesítménye még így is stabilnak számít a közép-európai régióban. A pénteken közzétett adatok szerint eközben Románia épp csak elkerülte a visszaesést, Szlovákiában pedig 2022 vége óta nem látott alacsony szintre lassult a bővülés üteme, miközben korábban már Magyarország és Csehország is gyengülő lendületről számolt be.

A lengyel statisztikai hivatal előzetes adatai alapján

az ország bruttó hazai terméke (GDP) éves összevetésben 3,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben.

Ez lassulást jelent az előző negyedévi 4,1 százalékos ütemhez képest, és kissé elmarad a 3,6 százalékos elemzői várakozásoktól is. A PKO Bank szakértői szerint azonban a fékeződés ellenére a lengyel gazdaság nem veszítette el a lendületét, így a negyedik negyedévben is a mostanihoz hasonló növekedésre számítanak.

Szlovákiában ezzel szemben negatív meglepetést okoztak a pénteki számok,

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mivel a gazdaság éves alapon mindössze 0,3 százalékkal bővült, ami 2022 utolsó negyedéve óta a legrosszabb adat. Lubomir Korsnak, az UniCredit pozsonyi elemzője rámutatott, hogy

jelenleg kizárólag a fogyasztás hajtja a szlovák gazdaságot, még a költségvetési szigorítások és a háztartásokat érő kedvezőtlen hatások ellenére is.

Romániában a statisztikai hivatal becslése szerint 0,1 százalékkal nőtt a GDP az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ez kifejezetten pozitív meglepetésnek számít, mivel az ország korábban technikai recesszióban volt,

az elemzői konszenzus pedig előzetesen 1,1 százalékos visszaesést várt. A szakértők szerint a román gazdaság úgy tudta elkerülni a zsugorodást, hogy az európai uniós források beáramlása ellensúlyozta a belső kereslet visszaesését.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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