Kórházbezárások és radikális átalakítások: ez szerepelt az Orbán-kormány sokáig titkolt egészségügyi terveiben

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A Tisza-kormány nyilvánosságra hozta a Boston Consulting Group több egészségügyi tanulmányát, amelyek az Orbán-kormány megbízásából készültek 2020 és 2024 között. A dokumentumok szerint a tanácsadók 2035-ig 108-ról 70-re csökkentették volna az állami kórházak számát, és településenként meghatározták, hol szűnne meg az aktív fekvőbeteg-ellátás. Az anyagok kiegészítő egészségbiztosítást, a várólisták rövidítésére magánszolgáltatóktól vásárolt ellátást, valamint az orvosok privát szolgáltatóknál leadott munkájuk szigorúbb ellenőrzését is felvetették. A 2024-es értékelés ugyanakkor arra jutott, hogy a rendszer alapvető problémái továbbra is megoldatlanok.

A most nyilvánosságra került dokumentumok három időszakhoz kötődnek: a 2020-as átfogó reformtervhez, a 2021-es magánegészségügyi stratégiához és a 2024-es értékeléshez.

A Tisza-kormány 2026. november 10-én mind a hat BCG-anyagot közzétette, ezekből szemezgetünk most.

A teljes BCG-anyag ide kattintva érhető el.

Új egészségbiztosítás a tb mellett – végül halasztást javasoltak

A tervek egyik legnagyobb horderejű eleme a kiegészítő egészségbiztosítás volt, vagyis inkább lett volna.

A BCG az állami finanszírozás mellett működő, egészségpénztári és magánbiztosítási elemekkel kombinált modellt vizsgált,

amelynek finanszírozásában a munkáltatók is szerepet kaphattak volna.

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A 2024-es értékelés azonban már úgy látta: a költségvetési és intézményi feltételek nem adottak, ezért a bevezetést halasztani kell. Ez nem a kötelező társadalombiztosítás megszüntetéséről, hanem egy kiegészítő réteg kialakításáról szólt.

Állami pénzből a magánkórházba: a várólisták csökkentésének terve

Az új kormány nemrégiben bejelentette a várólista csökkentő programját, dedikált költségvetési plusz forrást hozzárendelve a feladat teljesítéséhez. Fontos különbség, hogy a Tisza-kabinet nem ad lehetőséget a jelek szerint a várólista csökkentő programban a magánszereplők bevonására.

Míg korábban ez a BCG-tanulmányokban előkerült, az előző kormány számára készítve. A 2024-es dokumentum felvetette ugyanis, hogy a hosszú, 60 napot meghaladó várólisták rövidítésére az állam magánszolgáltatóktól is vásároljon ellátást.

A magánszolgáltatókat szabályozott koncessziós eljárásban választották volna ki, meghatározott árakon és mennyiségekre szerződtek volna velük, a szerződéseket pedig kétévente újraversenyeztették volna. A javaslat ugyanakkor előfeltételként kezelte az ellenőrzési kapacitások és az állami–magán munkaerőviszonyok rendezését.

Szigorúbb kontroll az orvosok magánmunkája felett

A BCG a két szektorban párhuzamosan dolgozó orvosok munkavégzésének szorosabb nyomon követését és az állami ellátásbiztonsághoz kötött engedélyezését javasolta. A 2024-es anyag szerint az állami munkaidő és a magánrendelés világos szétválasztása kulcskérdés.

Az állam a magánrendelők piacát is átalakította volna

Az új magánszolgáltatók engedélyezését az állami kapacitásokra gyakorolt hatáshoz köthették volna, miközben a kisebb, egyorvosos praxisok nagyobb egységekbe szerveződését ösztönözték volna. A 2024-es anyag továbbra is a köz- és magánellátás elégtelen koordinációját azonosította problémaként.

A Portfolio által szervezett Private Health Forum rendezvényünkön rendszeresen teret adunk a két alrendszer viszonyának, kerekasztalbeszélgetések és előadások formájában egyaránt.

Állami befektető a magánegészségügyben

A BCG a Corvinus Befektetési Alap lehetséges szerepét is tárgyalta a magánegészségügyi szolgáltatók konszolidációjában és a gyógyturizmus fejlesztésében. A felvetés szakmai befektetőkkel közös konstrukciókat is érintett, és bizonyos nagy értékű egészségügyi eszközök állami tulajdonba kerülésének lehetőségét is vizsgálta. Konkrét vállalat felvásárlásáról szóló döntést azonban önmagában ez a dokumentum nem igazol.

Ki fizessen, ha a magánműtét után az állami kórházban kezelik a szövődményt?

Mindkét dokumentum foglalkozott azzal, hogy a magánellátásban elvégzett beavatkozások után fellépő szövődmények kezelése az állami rendszerre hárulhat. A javaslatok protokollokkal, háttérintézményi szerződésekkel és a költségek elszámolásával rendezték volna ezt a viszonyt. A 2024-es értékelés alapján a kérdés továbbra sem tekinthető megoldottnak.

Takács Péter, az Orbán-kormány korábbi egészségügyi államtitkára 2022-ben és 2023-ban többször is határozottan beszélt arról, hogy az állami egészségügy nem lehet a magánszolgáltatók ingyenes biztonsági hálója. A cél az volt, hogy a magánellátásban elkövetett hibák következményeinek költségét ne az állam viselje. 2024 elején meg is született az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezet.

Egészségpénztár és nyugdíj-megtakarítás: átjárható jóléti alapok

A 2024-es koncepció a különböző megtakarítási célok összekapcsolását is felvetette. A jóléti alapok révén a nyugdíj- és egészségügyi megtakarítások között nagyobb átjárás jöhetett volna létre, hogy az időskori ellátási szükségletek finanszírozása rugalmasabbá váljon. A dokumentum ezt javaslatként, nem hatályos pénztári szabályként tárgyalta.

Munkahelyi egészségügy új alapokon

A tervezett Munkaadói Egészségügyi Rendszer adókedvezményekkel ösztönözte volna a cégeket a munkavállalók egészségének megőrzésére, a megelőzésre és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. A rendszerben jelentős szerep juthatott volna a magánszolgáltatóknak.

108-ról 70-re csökkenő állami kórházi hálózat

A 2020-as terv az intézményi hálózat radikális újrarendezését vizsgálta.

A 2020-as elemzésben, majd a 2024-es anyagban visszaidézett célállapot 108 helyett 70 kórházzal számolt, miközben a magasabb szintű beavatkozásokat nagyobb központokba koncentrálta volna. A szakrendelői hálózat is jelentősen átalakult volna.

Amit érdemes megemlíteni az anyagokból, hogy nemcsak általános kórházbezárási terv készült: településenként meghatározták a tanácsadók, hol szűnne meg az aktív ellátás.

Az alábbi ábráról leolvasható a 2035-ös évre kitűzött 70 darabos kórházi cél.

BCG: Az egészségügyi átalakítás eredményeinek és finanszírozási szerkezetének vizsgálata - ide kattintva letölthető.

A 2020-as dokumentumban a tanácsadók úgy fogalmaztak, hogy szükséges az egészségügyi ellátórendszer minőségalapú átalakítása. "A fekvőbeteg-ellátás kapacitásai jelenleg szét vannak aprózódva, az ellátási pontok nincsenek összehangolva, ami jelentősen rontja az ellátás minőségét, ezért indokolt a rendszer átalakítása" - olvasható a dokumentum 28. oldalán.

A BCG háromszintű ellátást javasolt 6 évvel ezelőtt a fekvőbeteg rendszerben.

A rendszer bevezetése 2035-ig az intézmények számának 35%-os konszolidációját eredményezi

- vetítette az elméleti átalakítások következményeit a tanácsadó, amely szerint ezzel párhuzamosan a felesleges kórházi kapacitásokat át kellene alakítani egyéb feladatokra.

A tanácsadók konkrétan lemodellezték, megyénként, hogyan nézhetne ki 2035-ben az egészségügyi intézményrendszer. A modell minden egyes érintett kórháznál három alapvető kérdést vizsgált: hol található az intézmény, hány aktív ággyal működött 2019-ben, és hány aktív ággyal működne a tervezett 2035-ös rendszerben. A részletes táblázatok emellett a jövőbeli funkciót is megjelölték.

Ez azt jelenti, hogy a dokumentumból konkrétan azonosíthatók azok a települések, ahol a BCG az aktív kórházi ellátás teljes megszüntetésével számolt. Érdemes megemlíteni, hogy ezek a tervek a tanácsadó modelljeiben szerepeltek, nem az akkori kormányzati konkrét tervek között.

A tervek között szerepelt például a mohácsi, a komlói, a hatvani, a fehérgyarmati és a nagykállói aktív fekvőbeteg-kapacitások teljes megszüntetése, más intézményeknél pedig jelentős ágyszámcsökkentést irányoztak elő. A nulla aktív ágy ugyanakkor nem feltétlenül jelentette volna az adott kórházépület bezárását: több helyen járóbeteg-ellátásra, rehabilitációra, krónikus ápolásra vagy más egészségügyi és szociális feladatra állították volna át az intézményt. A reform egyik célja az összetettebb beavatkozások nagyobb központokba koncentrálása, a másik a betegforgalomhoz jobban igazodó intézményrendszer kialakítása volt.

Az egyik legfontosabb következmény a betegutak átrendezése lett volna: a lakosság egy részének bizonyos kezelésekért messzebbre kellett volna utaznia, miközben az ellátás magasabb szakmai színvonalát a koncentráltabb intézményrendszerrel kívánták biztosítani.

A 2024-es értékelés nem azt állapította meg, hogy a 2020-ban felvázolt, 108-ról 70-re csökkenő kórházi intézményrendszer megvalósult. Ellenkezőleg: a BCG szerint a központosítás ellenére az intézményrendszer működésében továbbra is jelentős problémák maradtak.

A 2024-es tanulmány négy alapvető problémát azonosított:

A kórházi kapacitásokat továbbra sem a lakossági szükségletek, hanem nagyrészt a történetileg kialakult infrastruktúra határozza meg. A vármegyei kórházak képességei eltérők, és nem minden esetben tudják biztosítani a hozzájuk rendelt lakosság megfelelő ellátását. A hálózat tényleges konszolidációjának hiányában nem működik megfelelően a betegutak szervezése. A központosítás nem eredményezett automatikusan hatékonyabb kórházi működést.

Átalakuló háziorvosi és szakrendelői rendszer

A tanácsadók integrált alap- és járóbeteg-ellátóközpontokkal, a háziorvosok és szakorvosok szorosabb együttműködésével, illetve a praxisok működési formáinak rugalmasabbá tételével számoltak. A 2024-es értékelés szerint az alapellátásban számos intézkedés történt, a rendszerszintű válság azonban fennmaradt, a járóbeteg-ellátás hozzáférési problémái pedig súlyosbodtak.

Digitális betegkapu és mesterséges intelligencia

A tervek digitális betegút-szervezést, előszűrést és mesterséges intelligenciával támogatott döntéstámogatást is felvázoltak. A cél az lett volna, hogy a betegek a megfelelő ellátási szintre kerüljenek, és a személyes orvosi vizitek egy része elkerülhető legyen.

Több pénz, de teljesítményhez kötve

A 2024-es BCG-értékelés szerint a kórházi adósság újratermelődése, a valós költségektől elszakadó finanszírozás és a teljesítményösztönzés hiánya változatlanul alapvető gond. A javaslatok jelentős, több száz milliárd forintos többletforrás mellett a finanszírozási szabályok átalakítását és az eredmények mérését is sürgették.

A NEAK és a kórházfenntartó összevonása

Az irányítás racionalizálásának egyik változata a NEAK és az OKFŐ összevonásával számolt. A 2024-es tanulmány külön tárgyalta azt az esetet, amikor a kormány nem biztosít többletforrást: ekkor a szervezeti integrációval és mintegy 180 álláshely leépítésével próbáltak volna fejlesztési mozgásteret teremteni. Többletforrás esetén más, fokozatosabb intézményi opciókat is vizsgáltak.

Szűrés, megelőzés, ösztönzők

A dokumentumok az alacsony szűrési részvételre és a megelőzés gyengeségeire is kitértek. A BCG a behívási és kommunikációs rendszer javítása mellett nemzetközi példákat mutatott be az egészséges életmód digitális ösztönzésére, például aktivitási pontok gyűjtésére.

A javaslatokat sok ismert személy is látta

A 2020-ban készült, 891 oldalas BCG-tanulmány legelső oldalai is érdekesek már, ugyanis kiolvasható belőle többek között az is, hogy a javaslatokat számos ágazati vezető is látta, de az egészségügyi rendszeren kívüli szereplők is véleményezték.

Az alábbi táblázatban szerepelnek az érintettek nevei, az akkori intézményükkel tisztségükkel feltüntetve. Fontos kiemelni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a BCG tanulmányát a lenti személyek támogatták volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images