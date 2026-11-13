Lemondott, majd Hankó Balázs újra kinevezte: felülvizsgálják a tíz nap alatt visszatért magyar intézményvezető ügyét

Fekete Péter idén március 31-én közös megegyezéssel távozott a Fővárosi Nagycirkuszt is fenntartó társaság éléről. Helyére nem neveztek ki ideiglenes vezetőt,

ehelyett Hankó Balázs akkori kultúráért felelős miniszter a tavaszi választási kampány hajrájában meghívásos pályázatot írt ki.

Egy közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy Závogyán Magdolna korábbi kulturális államtitkár április elején azzal érvelt a miniszternek, miszerint kizárólag Fekete személye garantálja az intézmény magas színvonalú működését. A javaslat célt ért, hiszen a régi-új vezető alig tíz nappal a távozása után, április 10-én megkapta az új, 2031 tavaszáig szóló megbízatását. Arról nincs elérhető információ, hogy rajta kívül egyáltalán meghallgattak-e más jelölteket a posztra.

A rövid intézményi kitérő kapcsán Fekete Péter azzal védekezett, hogy a távozása és a visszatérése közötti időszakban jelentősen kibővültek a központ hosszú távú feladatai.

Állítása szerint a stratégiai célok újragondolására volt szükség, amely magában foglalta a tananyagfejlesztést, a nemzetközi programok és konferenciák szervezését, valamint a határon túli magyar közösségek hálózatos fejlesztését is.

Az ügy azonban még nem zárult le: a jelenleg illetékes Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium megerősítette, hogy a tárcához tartozó háttérintézményeknél, így a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnál is átfogó átvilágítás zajlik. Ennek a folyamatnak a részeként az ügyvezetői kinevezés jogszerűségét is felülvizsgálják.

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