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Lemondott, majd Hankó Balázs újra kinevezte: felülvizsgálják a tíz nap alatt visszatért magyar intézményvezető ügyét
Gazdaság

Lemondott, majd Hankó Balázs újra kinevezte: felülvizsgálják a tíz nap alatt visszatért magyar intézményvezető ügyét

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Idén tavasszal, röviddel a márciusi távozása után egy szokatlan, meghívásos eljárással tért vissza a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ élére Fekete Péter. Bár a korábbi kulturális vezetés 2031-ig meghosszabbította a megbízatását, a jelenleg illetékes minisztérium átvilágítja a szervezetet, és a kinevezés jogszerűségét is vizsgálja – számolt be a HVG.

Fekete Péter idén március 31-én közös megegyezéssel távozott a Fővárosi Nagycirkuszt is fenntartó társaság éléről. Helyére nem neveztek ki ideiglenes vezetőt,

ehelyett Hankó Balázs akkori kultúráért felelős miniszter a tavaszi választási kampány hajrájában meghívásos pályázatot írt ki.

Egy közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy Závogyán Magdolna korábbi kulturális államtitkár április elején azzal érvelt a miniszternek, miszerint kizárólag Fekete személye garantálja az intézmény magas színvonalú működését. A javaslat célt ért, hiszen a régi-új vezető alig tíz nappal a távozása után, április 10-én megkapta az új, 2031 tavaszáig szóló megbízatását. Arról nincs elérhető információ, hogy rajta kívül egyáltalán meghallgattak-e más jelölteket a posztra.

A rövid intézményi kitérő kapcsán Fekete Péter azzal védekezett, hogy a távozása és a visszatérése közötti időszakban jelentősen kibővültek a központ hosszú távú feladatai.

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Állítása szerint a stratégiai célok újragondolására volt szükség, amely magában foglalta a tananyagfejlesztést, a nemzetközi programok és konferenciák szervezését, valamint a határon túli magyar közösségek hálózatos fejlesztését is.

Az ügy azonban még nem zárult le: a jelenleg illetékes Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium megerősítette, hogy a tárcához tartozó háttérintézményeknél, így a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnál is átfogó átvilágítás zajlik. Ennek a folyamatnak a részeként az ügyvezetői kinevezés jogszerűségét is felülvizsgálják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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