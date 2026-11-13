8°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Lezárják a hétvégén Budapest belvárosának ütőerét: filmforgatás kezdődik az ikonikus hídon
Gazdaság

Lezárják a hétvégén Budapest belvárosának ütőerét: filmforgatás kezdődik az ikonikus hídon

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Filmforgatás miatt ezen a hétvégén lezárják a forgalom elől a Szabadság hidat, a Fővám teret és a Vámház körutat, ami a belvárosi közösségi közlekedést is jelentősen érinti.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korlátozások

szombaton 15 órától vasárnap hajnalig, majd vasárnap 15 órától hétfő hajnalig lesznek érvényben.

A lezárások idején a pesti oldalon teljesen szünetel a kiskörúti villamosforgalom, emellett a 83-as trolibusz és több autóbuszjárat is terelt útvonalon közlekedik. A zökkenőmentes utazás érdekében a BKK azt javasolja, hogy az érintettek a BudapestGO alkalmazás segítségével tervezzék meg a hétvégi útvonalukat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Összeomlott az olajár, de a dízelt ez nem hatja meg – Valami nagyon furcsa történik a magyar kutakon
Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility