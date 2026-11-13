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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó
Gazdaság

Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel fél nyolckor telefoninterjút ad a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, az interjú fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
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Cseh Gergő Bendegúz lemondása

Felajánlotta lemondását Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, miután komoly informatikai hiba történt a november 4-én elindított nyitottaktak.hu oldalon, ahol az ügynökaktákat nyilvánossá tették. Ennek kapcsán azt kérdezték Magyartól, CSeh a helyén maradhat-e, vagy távozik posztjáról

Személyes véleményem, hogy nem marad a helyén. De a süllyedő hajót nem hagyja el, ha rendezték a hibát, akkor kell ezt megtennie.

Magyar ahngsúlyozta, hogy nem neki ajánlotta fel a lemondását a vezető és nem ő dönt erről, ez csak a véleménye.

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Szívhang rendelet és Isztambuli Egyezmény

Szerdán tárgyaltak a büntető jogszabály csomag módosításáról a szívhang rendelet kapcsán a kormány illetékesei, régóta dolgoztak a szabályok megváltoztatásán, az esemény utáni tabletták szabályozásán, tesznek a menstruációs szegénység visszaszorítása ellen, döntés született az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról. Haladéktalanul az Országgyűlés elé kerül a javaslat - mondta Magyar Péter. A nők és gyermekek, sőt, a férfiak erőszakkal szembeni védelmével kapcsolatban is tesznek lépéseket.

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Infláció és gazdasági növekedés

Két százalékra nőtt az infláció, ilyen alacsony nagyon rég volt. A kormány jövőre 3%-os inflációval tervez, ez teljesen egészséges. Az élelmiszerek ára csökkent is, nincs tragédia.

Nincs repülőrajt, nem lesz holnapután 2-3 szoros a gazdasági növekedés, reális forgatókönyvekkel kell dolgozni. A mezőgazdaság hatalmas aszállyal küzdütt, ez visszahúzta a harmadik negyedévet, 1,7-1,8 százaláékos növekedéssel számol a kormány idén, és jövő évben 2,4 százalékkal.

A növekedést támogatja, hogy szigetelési pályázatok, kkv-knak kiírt pályázatok, mezőgazdasági pályázatok jönnek alacsony kamatozású hitelekkel és vissza nem térítendő támogatásokkal. Előre vetítette, hogy transzparens kormánytámogatások jönnek, és a magyar kkv-kat is támogatják, hogy a gazdasági vérkeringésbe be tudjanak illeszkedni.

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Dízelár

A dízel ára tovább nőtt. Lesz-e beavatkozás az üzemeanyagárak miatt? - Magyar Péter azt mondja,a benzion ára radikálisan csökkent, 600 alatt van, 595 volt a "védett ár". A dízel ára is csökkent, mert az olaj ára csökken.

A Molnak volt egy balesete tavaly, mostanra sikerült üzembe helyezni, több dízelt tudnak előállítani, várhatóan fog csökkeni a dízelára. A kormány megtette a szükséges lépéseket, nem kellett a magyar költségvetésnek havonta 50 milliárd forintopt kifizetni. Ez a rendszer most működik.

A világpiaci problémákat meg kell oldani, ez is téma a találkozón.

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Magyar-Zelenszkij találkozó jöhet

Az ukráni elnökkel hamarosan találkozót tarthat Magyar Péter:

A helyszínt illetően "nem Budapest, nem Kijev, hanem ami felmerült, az Kárpátalja. November végén sorra kerület, erről a külügyminiszterek egyeztetnek" - mondta a kormányfő.

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Kezdődik az interjú

Az első téma az uniós költségvetés. Dublini tárgyalásai során mire jutott, kik a szövetségeseink a költségvetés kapcsán? - kérdezi a ripoorter. Az EU politikai közösség - az unión kívüli európai vezetők - is tárgyaltak, ma az EU informélis csúcstalálkozója lesz.

Nem a költségvetés a fő téma, ez is szóba fog kerülni, az ír miniszterelnökkel is beszélt Magyar Péter és a V4-gyel, de erről noivember végi EU-csúcson lesz részleteiben tárgyalás. Ukrajna is szóba kerül, de nem ez a fő téma

- árulta el Magyar. Most leginkább az unión kívüli vezetőkkel beszélnek.

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Magyar Péter hamarosan élő interjút ad

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/SzigetvÃ¡ry Zsolt

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