Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó

Felajánlotta lemondását Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, miután komoly informatikai hiba történt a november 4-én elindított nyitottaktak.hu oldalon, ahol az ügynökaktákat nyilvánossá tették. Ennek kapcsán azt kérdezték Magyartól, CSeh a helyén maradhat-e, vagy távozik posztjáról

Személyes véleményem, hogy nem marad a helyén. De a süllyedő hajót nem hagyja el, ha rendezték a hibát, akkor kell ezt megtennie.

Magyar ahngsúlyozta, hogy nem neki ajánlotta fel a lemondását a vezető és nem ő dönt erről, ez csak a véleménye.