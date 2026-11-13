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Magyar sikercéggel tárgyalt Kapitány István
Gazdaság

Magyar sikercéggel tárgyalt Kapitány István

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A hazai vállalkozások esélyegyenlőségének megteremtéséről és a nemzetközi versenyképesség fontosságáról egyeztetett a BioTechUSA vezetőségével Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, amiről egy Facebook-bejegyzésben számolt be.
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A tárcavezető a találkozó kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarországnak minél több, a tárgyalópartneréhez hasonlóan sikeres és a nemzetközi piacon is versenyképes vállalatra van szüksége. Értékelése szerint a korábbi gazdasági rendszerben a piaci szereplők nem indultak azonos feltételekkel, ennek ellenére számos hazai cég tudott kiemelkedő eredményeket elérni.

A gazdaságirányítás jelenlegi törekvése a piaci érvényesülés szabályainak alapvető megreformálása.

Célunk egy valódi versenyalapú gazdaság megteremtése, ahol nem a kapcsolatok, hanem a tudás, a teljesítmény és az innováció dönt a sikerről

– emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy ebben a környezetben "nem az számít, kit ismersz, hanem az, hogy mire vagy képes". Kapitány István ígérete szerint a tárca minden lehetséges eszközzel támogatni fogja a magyar vállalkozásokat, hogy mindenki számára biztosított legyen a fejlődés és az előrelépés lehetősége.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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