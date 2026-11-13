Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban

Egy hónapja "Utolsó villanás az építőiparban" címmel írtunk az az építőipar augusztusi megugró teljesítményéről, jelezve, hogy a jó eredmény inkább egyedi hatások következménye. A ma megjelent friss KSH jelentés igazolta óvatosságunkat: egyrészt a nyár végi növekedést is lefelé korrigálta a statisztikai hivatal, másrészt szeptemberre 9,9%-os visszaesést regisztrált. Ezzel az ősz első hónapja az idei év második leggyengébbje lett, január után.
Az ágazat óriási cikkcakkokat mutató havi teljesítménye összességében 2022 óta rajzol ki lefelé tartó trendet.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 21,4%-kal nagyobb, az egyéb építmények építése 29,7%-kal kisebb volt, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 9,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az egyéb építmények építése ágazat mindhárom alágazatának termelése visszaesett, az út, vasút építéséé 20,9, a közműépítésé 28,0, a kis súlyú egyéb építmény építése pedig 79,9%-kal.
Az ágazatot az elmúlt években rengeteg kedvezőtlen hatás érte. Az állami beruházások a költségvetési kiköltekezés ellenére a mélybe zuhantak, az uniós források elmaradoztak, az irodapiac ciklikusan lefelé fordult, a gyenge exportkilátások az ipari fejlesztéseket fogták vissza. Egyedül a lakásépítésbe pumpált állami pénzek hoztak némi élénkülést a lakáspiacon, ebben viszont épp az utolsó lakásépítési engedélyek alapján látszik már a megtorpanás (bár az elindult építések még néhány negyedévig kitartanak).
Jövőre az állami fejlesztésekben élékülést ígér a kormányzat, az uniós források is megjelennek, a Wekerle-progam megfoghatja a lakáspiacot a lejtő elején. Az ipari beruházások is erősödhetnek elvileg a magyar és európai gazdaság élénkülése miatt. Mindennek azonban a keresletre eleddig semmilyen hatását nem látjuk. A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 34,5, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 22,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 43,6%-kal visszaesett. A tárgyhó végi szerződésállomány volumene az előző év azonos időszakihoz viszonyítva 14,0%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,1%-kal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 19,2%-kal kisebb volt.
A szerény szeptemberi teljesítmény nem írja át az a képünket, hogy a harmadik negyedéves GDP-növekedésben látott lassulás dominánsan az időjárásfüggő agrárszektor nagy visszaesésének a következménye. A részadatok alapján ugyanis az ipar és az export sem teljesített rosszul, a kiskereskedelmi forgalom a lakossági fogyasztásban sem sejtet nagy lassulást. Bár az építőipar kicsit kilóg ebből a sorból, de egyrészt kicsi a súlya a GDP-ben, másrészt a nyári hónapok viszonylag jól sikerültek. Ezért az ágazat hozzájárulása a negyedéves alapú gazdasági növekedéshez minimálisan lehetett negatív, az éves alapú indexhez pedig egyenesen kis plusszal járulhatott hozzá.
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