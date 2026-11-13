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Megbukott a frissen bejelentett exit tax, az ellenállást követően visszavonulót fújt a kormány Olaszországban
Gazdaság

Megbukott a frissen bejelentett exit tax, az ellenállást követően visszavonulót fújt a kormány Olaszországban

Portfolio
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Módosítaná az olasz kormány azt a törvényjavaslatot, amely különadót vetne ki az országból elköltöző tehetős magánszemélyekre (exit tax). Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter mindezt azután közölte az iparági érdekképviseletekkel, hogy az adószakértők és a pénzügyi tanácsadók komolyan bírálták az eredeti elképzelést.

A Giorgia Meloni miniszterelnök által a múlt hónapban bejelentett 2027-es költségvetési tervezet eredetileg 26 százalékos elvándorlási adót (exit tax) irányzott elő a nem realizált árfolyamnyereségre. Ez a fizetési kötelezettség azokat a magánszemélyeket érintette volna, akik  

legalább 800 ezer euró (885 ezer dollár) értékű pénzügyi befektetéssel rendelkeznek,

és külföldre helyezik át az adóügyi illetőségüket.

A jövő évi büdzséről szóló pénteki római egyeztetés résztvevői szerint a tárcavezető bejelentette, hogy változtatnak a konstrukción, a részleteket azonban nem ismertette.

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A vagyonkezelési tanácsadók korábban arra figyelmeztettek, hogy az intézkedés jelentősen csökkentheti Olaszország vonzerejét a tehetős ügyfelek körében. Ez szembemenne a korábbi kormányok törekvéseivel, amelyek éppen nagyvonalú adókedvezményekkel igyekeztek az országba csábítani a vagyonos réteget.

A javaslat egyúttal illeszkedik a vagyonosok nagyobb közteherviseléséről szóló szélesebb vitába. A vagyonadók támogatói a növekvő társadalmi egyenlőtlenségekkel érvelnek: rámutatnak arra, hogy miközben a legjobban keresők vagyona tovább gyarapodik, az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók reálbére stagnál. 

Az olasz exit tax ugyanakkor – a magyar tervekkel ellentétben – nem egy általános vagyonadóhoz kapcsolódó intézkedés. A tervezet a kiköltözésig felhalmozott, de még nem realizált befektetési nyereség megadóztatásával azt akadályozná meg, hogy az érintettek adóügyi illetőségük külföldre helyezésével kivonják ezt a nyereséget az olasz adóztatás alól.

A római kabinet egy másik lépése is komoly ellenállást váltott ki a pénzügyi szektorban, miután 2027-ben 5,9 milliárd eurós adóemeléssel sújtaná az ágazatot. Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo csütörtökön élesen bírálta ezeket a terveket. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy az elvonások miatt az Európai Központi Bank akár az állampapír-kitettségük csökkentésére is felszólíthatja az olasz bankokat.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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