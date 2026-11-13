Megbukott a frissen bejelentett exit tax, az ellenállást követően visszavonulót fújt a kormány Olaszországban

A Giorgia Meloni miniszterelnök által a múlt hónapban bejelentett 2027-es költségvetési tervezet eredetileg 26 százalékos elvándorlási adót (exit tax) irányzott elő a nem realizált árfolyamnyereségre. Ez a fizetési kötelezettség azokat a magánszemélyeket érintette volna, akik
legalább 800 ezer euró (885 ezer dollár) értékű pénzügyi befektetéssel rendelkeznek,
és külföldre helyezik át az adóügyi illetőségüket.
A jövő évi büdzséről szóló pénteki római egyeztetés résztvevői szerint a tárcavezető bejelentette, hogy változtatnak a konstrukción, a részleteket azonban nem ismertette.
A vagyonkezelési tanácsadók korábban arra figyelmeztettek, hogy az intézkedés jelentősen csökkentheti Olaszország vonzerejét a tehetős ügyfelek körében. Ez szembemenne a korábbi kormányok törekvéseivel, amelyek éppen nagyvonalú adókedvezményekkel igyekeztek az országba csábítani a vagyonos réteget.
A javaslat egyúttal illeszkedik a vagyonosok nagyobb közteherviseléséről szóló szélesebb vitába. A vagyonadók támogatói a növekvő társadalmi egyenlőtlenségekkel érvelnek: rámutatnak arra, hogy miközben a legjobban keresők vagyona tovább gyarapodik, az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók reálbére stagnál.
Az olasz exit tax ugyanakkor – a magyar tervekkel ellentétben – nem egy általános vagyonadóhoz kapcsolódó intézkedés. A tervezet a kiköltözésig felhalmozott, de még nem realizált befektetési nyereség megadóztatásával azt akadályozná meg, hogy az érintettek adóügyi illetőségük külföldre helyezésével kivonják ezt a nyereséget az olasz adóztatás alól.
A római kabinet egy másik lépése is komoly ellenállást váltott ki a pénzügyi szektorban, miután 2027-ben 5,9 milliárd eurós adóemeléssel sújtaná az ágazatot. Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo csütörtökön élesen bírálta ezeket a terveket. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy az elvonások miatt az Európai Központi Bank akár az állampapír-kitettségük csökkentésére is felszólíthatja az olasz bankokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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