6°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megvan a legfőbb ügyész helyettese
Gazdaság

Megvan a legfőbb ügyész helyettese

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Baka András köztársasági elnök november 16-i hatállyal a legfőbb ügyész helyettesének nevezte ki Costopulos Orestist - közölte péntek este a Sándor Palota.

Felelősségteljes feladatához az államfő jó egészséget és sok sikert kíván - áll a rövid tájékoztatásban, amit egy közös fényképpel osztottak meg a hivatalos Facebook-oldalon.

Costopulos Orestis Baka András és Fejes Péter társaságában van jelen.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb csalásgyanús ügy bukott ki a fideszes exminiszter körül, ebben is feljelentést tett a kormány

Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet

Címlapkép forrása: Sándor Palota

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility