Önvezető autók jönnek a magyar utakra? - Megindult az egyeztetés

Az önvezető járművek hazai bevezetésének feltételeiről és a technológia jövőjéről egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

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A Facebookon közzétett közlemény szerint a Tudományos és Technológiai Minisztériumban tartott tárcaközi megbeszélés középpontjában az állt, hogy mikor és milyen keretek között jelenhetnek meg az önvezető autók a magyarországi utakon. Tanács Zoltán az innováció kapcsán hangsúlyozta, hogy "az önvezető technológia alapjaiban változtathatja meg a közlekedésünket, és számos új lehetőséget kínálhat Magyarország számára. Ugyanakkor a technológiai

fejlődéssel együtt új kihívások és biztonsági kérdések is megjelennek, amelyekre időben fel kell készülnünk.

A sikeres felkészülés érdekében a felek kiemelt figyelmet fordítottak a technológia alkalmazásához elengedhetetlen jogi szabályozásra, valamint a szigorú biztonsági követelmények meghatározására. Az egyeztetésen azokat a feltételeket vizsgálták meg, amelyek garantálhatják, hogy a jövőbeli járművek a korszerűségük mellett megbízhatóan és minden közlekedő számára biztonságosan működjenek.

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