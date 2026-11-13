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Önvezető autók jönnek a magyar utakra? - Megindult az egyeztetés
Gazdaság

Önvezető autók jönnek a magyar utakra? - Megindult az egyeztetés

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Az önvezető járművek hazai bevezetésének feltételeiről és a technológia jövőjéről egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
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A Facebookon közzétett közlemény szerint a Tudományos és Technológiai Minisztériumban tartott tárcaközi megbeszélés középpontjában az állt, hogy mikor és milyen keretek között jelenhetnek meg az önvezető autók a magyarországi utakon. Tanács Zoltán az innováció kapcsán hangsúlyozta, hogy "az önvezető technológia alapjaiban változtathatja meg a közlekedésünket, és számos új lehetőséget kínálhat Magyarország számára. Ugyanakkor a technológiai

fejlődéssel együtt új kihívások és biztonsági kérdések is megjelennek, amelyekre időben fel kell készülnünk.

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A sikeres felkészülés érdekében a felek kiemelt figyelmet fordítottak a technológia alkalmazásához elengedhetetlen jogi szabályozásra, valamint a szigorú biztonsági követelmények meghatározására. Az egyeztetésen azokat a feltételeket vizsgálták meg, amelyek garantálhatják, hogy a jövőbeli járművek a korszerűségük mellett megbízhatóan és minden közlekedő számára biztonságosan működjenek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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