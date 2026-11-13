Orbán Áron letartóztatása: előkerült egy Szijjártó Péterhez köthető szál

A Velkey György által közzétett dokumentum szerint egy 2023 őszén kelt levélben a volt kormányfő öccse vezérigazgatói minőségében ajánlott együttműködést az akkori külügyminiszternek. Levelében azt kérte Szijjártó Pétertől, hogy bármilyen kérdésben – beleértve a döntés-előkészítési folyamatokat is – forduljon bizalommal az újonnan kinevezett főtanácsadójához, akinek a nevét a nyilvánosságra hozott iratban személyiségi jogi okokból kitakarták.

Velkey György László beszámolója szerint a megkeresés nem maradt visszhang nélkül a minisztériumban, ahogy fogalmazott,

a bukott külügyminiszter pedig szó nélkül továbbította a Vezérigazgató levelét a legközelebbi kollégáinak.

Az államtitkár arra is rámutatott, hogy a héten üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettével meggyanúsított Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse és főtanácsadója már ezt megelőzően is kereste a kapcsolatot a tárcával. Nem sokkal a levélváltás előtt egy oktatási, informatikai és biztonságtechnikai szolgáltatásokat érintő stratégiai együttműködés kapcsán kértek személyes találkozót a minisztérium akkori közigazgatási államtitkárától, amelyen a volt miniszterelnök testvére személyesen is részt vett volna. A felek közötti kapcsolat ráadásul még régebbre nyúlik vissza, Szijjártó Péter ugyanis már 2016 májusában a miniszteri irodájában fogadta Orbán Áront.

A parlamenti államtitkár jelezte, hogy az ügyben zajló iratfeltárásnak még nincs vége, hozzátéve, hogy

a többi, ennél sajnos jóval komolyabb és súlyosabb Orbán Áronhoz köthető külügyi dokumentumokról még nem is beszéltünk…

Címlapkép: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatására érkezik az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésére az Országházban 2026. október 5-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi.