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Orbán Áron letartóztatása: előkerült egy Szijjártó Péterhez köthető szál
Gazdaság

Orbán Áron letartóztatása: előkerült egy Szijjártó Péterhez köthető szál

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Külügyminisztériumi iratok bizonyítják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Orbán Áron korábban közvetlenül Szijjártó Péternél lobbizott együttműködésért és stratégiai partnerségért – közölte Facebook-bejegyzésében Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A Velkey György által közzétett dokumentum szerint egy 2023 őszén kelt levélben a volt kormányfő öccse vezérigazgatói minőségében ajánlott együttműködést az akkori külügyminiszternek. Levelében azt kérte Szijjártó Pétertől, hogy bármilyen kérdésben – beleértve a döntés-előkészítési folyamatokat is – forduljon bizalommal az újonnan kinevezett főtanácsadójához, akinek a nevét a nyilvánosságra hozott iratban személyiségi jogi okokból kitakarták.

Velkey György László beszámolója szerint a megkeresés nem maradt visszhang nélkül a minisztériumban, ahogy fogalmazott,

a bukott külügyminiszter pedig szó nélkül továbbította a Vezérigazgató levelét a legközelebbi kollégáinak.

Az államtitkár arra is rámutatott, hogy a héten üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettével meggyanúsított Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse és főtanácsadója már ezt megelőzően is kereste a kapcsolatot a tárcával. Nem sokkal a levélváltás előtt egy oktatási, informatikai és biztonságtechnikai szolgáltatásokat érintő stratégiai együttműködés kapcsán kértek személyes találkozót a minisztérium akkori közigazgatási államtitkárától, amelyen a volt miniszterelnök testvére személyesen is részt vett volna. A felek közötti kapcsolat ráadásul még régebbre nyúlik vissza, Szijjártó Péter ugyanis már 2016 májusában a miniszteri irodájában fogadta Orbán Áront.

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a többi, ennél sajnos jóval komolyabb és súlyosabb Orbán Áronhoz köthető külügyi dokumentumokról még nem is beszéltünk…

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Címlapkép: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatására érkezik az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésére az Országházban 2026. október 5-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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