Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok

A világ legnagyobb állampapírpiacán tapasztalható feszültség enyhülésére kevés jel utal, a befektetőknek ugyanis egyszerre kell szembenézniük a beragadó inflációval és a növekvő kötvénykínálattal. Különösen figyelemre méltó, hogy az amerikai állampapírok eladási hulláma még akkor is folytatódott, amikor az Nvidia körüli részvénypiaci turbulenciák rontották a kockázati étvágyat.
Mindez aláásta azokat a várakozásokat, amelyek szerint az amerikai államkötvények visszanyerhetik hagyományos menedékeszköz-szerepüket
- áll a Bloomberg elemzésében.
A piac rendkívül nehéz hetet tudhat maga mögött, hiszen a kamatérzékeny kétéves amerikai hozamok keddi és csütörtöki együttes ugrása 2023 márciusa óta a legnagyobb volt, míg a tízéves hozamok 2025 áprilisa óta nem látott mértékben emelkedtek. Péntekre az ázsiai kereskedésben a kétéves papírok hozama 4,86 százalékra, a tízéveseké pedig 5,12 százalékra kúszott fel.
Ez éles fordulatot jelent az egy héttel korábbi állapothoz képest, amikor az amerikai félidős választásokon aratott demokrata győzelem és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak még a biztonságosnak vélt állampapírok felé terelték a tőkét. A vételi pozíciókat azonban gyorsan felborította a vártnál magasabb októberi fogyasztói árindex, valamint az a tény, hogy Christopher Waller Fed-kormányzó a kamatemelés mellett foglalt állást, sőt az infláció gyorsulása esetén akár egy 50 bázispontos lépést is támogatna.
Mivel az amerikai államkötvények globális szinten meghatározzák a finanszírozási költségeket, a nyomás a nemzetközi piacokon is azonnal érezhetővé vált. Japánban és Ausztráliában a hozamok ismét többéves csúcsok felé közelítenek, miközben a költségvetési kilátások és a politikai instabilitás miatt megugró francia hozamok is újra emelkedni kezdtek. A Bloomberg adatai szerint a kamatcsere-ügyletek (swapok) nyolc nagy gazdaságban átlagosan több mint 50 bázispontos szigorítást áraznak a következő évre, szemben a múlt héten mért 33 bázisponttal.
Nincs egyetértés a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban
A piaci szereplők megosztottak a kilátásokat illetően. Tracy Chen, a Brandywine Global Investment Management portfóliómenedzsere szerint
a fejlett piaci államkötvények eladási hulláma még korántsem ért véget, és a tízéves amerikai hozam következő célértéke elérheti az 5,5 százalékot.
Ezzel szemben George Boubouras, a K2 Asset Management hedge fund ügyvezető igazgatója vételi lehetőséget lát a jelenlegi folyamatokban, és 5,3 százalékos szint körül már kifejezetten vonzónak tartja a tízéves amerikai papírokat.
A Schroders alapkezelő szakértője, Kellie Wood a jelenlegi, folyamatos kínálati sokkokkal és heves kamatkilengésekkel járó környezetet a világjárványnál és a globális pénzügyi válságnál is nehezebbnek látja. Bár az amerikai kötvényárfolyamok esésére számít, mivel az ottani gazdasági növekedés és az infláció miatt az irányadó kamatoknak akár 5 százalék fölé is emelkedniük kell, egyidejűleg vételi pozíciókat tart fenn az ausztrál és az európai kötvénypiacon. Értékelése szerint ugyanis a helyi jegybankok 2027-ben kamatcsökkentésre kényszerülnek majd a recesszió elkerülése érdekében, az eltérő gazdasági ciklusok pedig kiváló terepet biztosítanak majd az aktív portfóliókezelőknek.
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