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Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok
Gazdaság

Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok

Portfolio
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Ismét erőteljes eladási hullám rázta meg az amerikai állampapírpiacot, szertefoszlatva a befektetők azon reményét, hogy véget ért az idei év kötvénypiaci mélyrepülése. A makacs infláció, a növekvő adósságkibocsátás és a jegybankárok héja üzenetei miatt a kereskedők további agresszív kamatemelésekre készülnek, a hozamemelkedés pedig a globális piacokra is átterjedt - számolt be a Bloomberg.

A világ legnagyobb állampapírpiacán tapasztalható feszültség enyhülésére kevés jel utal, a befektetőknek ugyanis egyszerre kell szembenézniük a beragadó inflációval és a növekvő kötvénykínálattal. Különösen figyelemre méltó, hogy az amerikai állampapírok eladási hulláma még akkor is folytatódott, amikor az Nvidia körüli részvénypiaci turbulenciák rontották a kockázati étvágyat.

Mindez aláásta azokat a várakozásokat, amelyek szerint az amerikai államkötvények visszanyerhetik hagyományos menedékeszköz-szerepüket

- áll a Bloomberg elemzésében.

A piac rendkívül nehéz hetet tudhat maga mögött, hiszen a kamatérzékeny kétéves amerikai hozamok keddi és csütörtöki együttes ugrása 2023 márciusa óta a legnagyobb volt, míg a tízéves hozamok 2025 áprilisa óta nem látott mértékben emelkedtek. Péntekre az ázsiai kereskedésben a kétéves papírok hozama 4,86 százalékra, a tízéveseké pedig 5,12 százalékra kúszott fel.

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A 10 éves amerikai államkötvény-hozamok alakulása. Forrás: TradingView.

Ez éles fordulatot jelent az egy héttel korábbi állapothoz képest, amikor az amerikai félidős választásokon aratott demokrata győzelem és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak még a biztonságosnak vélt állampapírok felé terelték a tőkét. A vételi pozíciókat azonban gyorsan felborította a vártnál magasabb októberi fogyasztói árindex, valamint az a tény, hogy Christopher Waller Fed-kormányzó a kamatemelés mellett foglalt állást, sőt az infláció gyorsulása esetén akár egy 50 bázispontos lépést is támogatna.

Mivel az amerikai államkötvények globális szinten meghatározzák a finanszírozási költségeket, a nyomás a nemzetközi piacokon is azonnal érezhetővé vált. Japánban és Ausztráliában a hozamok ismét többéves csúcsok felé közelítenek, miközben a költségvetési kilátások és a politikai instabilitás miatt megugró francia hozamok is újra emelkedni kezdtek. A Bloomberg adatai szerint a kamatcsere-ügyletek (swapok) nyolc nagy gazdaságban átlagosan több mint 50 bázispontos szigorítást áraznak a következő évre, szemben a múlt héten mért 33 bázisponttal.

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A 10 éves amerikai államkötvény-hozamok alakulása. Forrás: TradingView.
japán 10 éves
A 10 éves japán államkötvény-hozamok alakulása. Forrás: TradingView.

Nincs egyetértés a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban

A piaci szereplők megosztottak a kilátásokat illetően. Tracy Chen, a Brandywine Global Investment Management portfóliómenedzsere szerint

a fejlett piaci államkötvények eladási hulláma még korántsem ért véget, és a tízéves amerikai hozam következő célértéke elérheti az 5,5 százalékot.

Ezzel szemben George Boubouras, a K2 Asset Management hedge fund ügyvezető igazgatója vételi lehetőséget lát a jelenlegi folyamatokban, és 5,3 százalékos szint körül már kifejezetten vonzónak tartja a tízéves amerikai papírokat.

A Schroders alapkezelő szakértője, Kellie Wood a jelenlegi, folyamatos kínálati sokkokkal és heves kamatkilengésekkel járó környezetet a világjárványnál és a globális pénzügyi válságnál is nehezebbnek látja. Bár az amerikai kötvényárfolyamok esésére számít, mivel az ottani gazdasági növekedés és az infláció miatt az irányadó kamatoknak akár 5 százalék fölé is emelkedniük kell, egyidejűleg vételi pozíciókat tart fenn az ausztrál és az európai kötvénypiacon. Értékelése szerint ugyanis a helyi jegybankok 2027-ben kamatcsökkentésre kényszerülnek majd a recesszió elkerülése érdekében, az eltérő gazdasági ciklusok pedig kiváló terepet biztosítanak majd az aktív portfóliókezelőknek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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