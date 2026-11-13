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Razziázott az NVVH: videón a milliárdos készpénzt érintő akció
Gazdaság

Razziázott az NVVH: videón a milliárdos készpénzt érintő akció

Portfolio
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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a közösségi médiában osztott meg felvételeket az akcióról.

Seszták Miklós korábbi miniszter ügyével kapcsolatban november 12-én és 13-án razziát tartottak a hatóságok, ennek keretében

több milliárd forintnyi készpénzt ástak ki több helyszínen, erdős területekről.

A műveletről a Tisza-kormány vezetői is megosztottak részleteket, de az NVVH egy videót is megosztott. Azt írták, hogy több mint 24 órán keresztül dolgoztak a munkatársaik, akik a kincstári számolásnál is jelen voltak.

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