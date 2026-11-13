8°C eső
Budapest
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Rég nem látott csapadék zúdult az országra, de már látszik a vége - Akár hópelyhekkel is zárulhat a nedves idő
Gazdaság

Rég nem látott csapadék zúdult az országra, de már látszik a vége - Akár hópelyhekkel is zárulhat a nedves idő

Portfolio
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Rég nem látott mennyiségű eső áztatta a kiszáradt földeket, így a csapadékosra forduló időjárásnak köszönhetően a vízhiányos talajok végre jelentős nedvesség-utánpótláshoz jutottak – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a novemberi esőzés legintenzívebb szakasza az elmúlt 24 órában vonult át az ország felett. Ez idő alatt nagy területen 30 millimétert meghaladó, az északi régiókban pedig helyenként 50 milliméter feletti csapadékösszegeket regisztráltak a szakemberek.

Kékestetőn egy milliméter híján 6 centiméter eső hullott le.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
13
péntek
Eső
9°C
6°C
21.6 mm
14
szombat
Derült
9°C
0°C
0 mm
15
vasárnap
Derült
8°C
-2°C
0 mm
16
hétfő
Erősen fátyolfelhős
13°C
4°C
0.1 mm
17
kedd
Borult
11°C
5°C
1 mm
18
szerda
Eső
7°C
4°C
3.9 mm
19
csütörtök
Közepesen felhős
8°C
2°C
2.9 mm
20
péntek
Borult
8°C
2°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A meteorológiai szolgálat az 1991 és 2020 közötti időszak statisztikáit alapul véve kiemelte, hogy a rendkívüli esőzés eredményeként több mérőállomáson mindössze egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, ami 48,6 milliméter.

Milyen időjárás várható Magyarországon?

A termőföldek számára kifejezetten áldásos a sokfelé esősen induló péntek reggel. A csapadék ugyanakkor a délelőtti óráktól északnyugat felől fokozatosan gyengülni kezd, majd meg is szűnik. A csapadékhullás legvégén a Bakony, valamint a Kőszegi-hegység

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magasabb csúcsain akár hópelyhek is megjelenhetnek.

Késő délutánra az ország legtöbb pontján eláll az eső, estefelé pedig északnyugati irányból a felhőzet is felszakadozik.

BAKONYBÉL órás időjárás
Másik település
09:00
Eső
5°C
0%
10:00
Eső
5°C
0%
11:00
Eső
5°C
0%
12:00
Borult
5°C
0%
13:00
Borult
5°C
94%
14:00
Borult
5°C
0%
15:00
Borult
5°C
0%
16:00
Borult
5°C
0%
17:00
Borult
5°C
0%
18:00
Borult
5°C
0%
19:00
Erősen fátyolfelhős
5°C
6%
20:00
Borult
4°C
0%
SzéllökésSárga riasztás
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A HungaroMet előrejelzése szerint a kezdetben déli szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérik. A légmozgás napközben mindenütt északnyugatira, északira fordul – legkésőbb a kora délutáni órákban, a délkeleti tájakon –, és csak estétől veszít majd az erejéből.

A szélirány változása a hőmérsékletre is komoly hatással lesz, nagy területi különbségeket eredményezve az országban. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között alakul, északon és nyugaton a 10 fokot sem éri el, míg a délkeleti határ mentén a 15 fokot is meghaladhatja. A meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően ezúttal nem délután lesz a legmelegebb, mivel a maximum a reggeli, délelőtti órákban áll be, ugyanis az északnyugatira forduló széllel napközben a hőmérséklet is csökken.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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