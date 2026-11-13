Rég nem látott csapadék zúdult az országra, de már látszik a vége - Akár hópelyhekkel is zárulhat a nedves idő

A HungaroMet tájékoztatása szerint a novemberi esőzés legintenzívebb szakasza az elmúlt 24 órában vonult át az ország felett. Ez idő alatt nagy területen 30 millimétert meghaladó, az északi régiókban pedig helyenként 50 milliméter feletti csapadékösszegeket regisztráltak a szakemberek.
Kékestetőn egy milliméter híján 6 centiméter eső hullott le.
A meteorológiai szolgálat az 1991 és 2020 közötti időszak statisztikáit alapul véve kiemelte, hogy a rendkívüli esőzés eredményeként több mérőállomáson mindössze egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, ami 48,6 milliméter.
Milyen időjárás várható Magyarországon?
A termőföldek számára kifejezetten áldásos a sokfelé esősen induló péntek reggel. A csapadék ugyanakkor a délelőtti óráktól északnyugat felől fokozatosan gyengülni kezd, majd meg is szűnik. A csapadékhullás legvégén a Bakony, valamint a Kőszegi-hegység
magasabb csúcsain akár hópelyhek is megjelenhetnek.
Késő délutánra az ország legtöbb pontján eláll az eső, estefelé pedig északnyugati irányból a felhőzet is felszakadozik.
A HungaroMet előrejelzése szerint a kezdetben déli szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérik. A légmozgás napközben mindenütt északnyugatira, északira fordul – legkésőbb a kora délutáni órákban, a délkeleti tájakon –, és csak estétől veszít majd az erejéből.
A szélirány változása a hőmérsékletre is komoly hatással lesz, nagy területi különbségeket eredményezve az országban. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között alakul, északon és nyugaton a 10 fokot sem éri el, míg a délkeleti határ mentén a 15 fokot is meghaladhatja. A meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően ezúttal nem délután lesz a legmelegebb, mivel a maximum a reggeli, délelőtti órákban áll be, ugyanis az északnyugatira forduló széllel napközben a hőmérséklet is csökken.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Új módszerrel támadnak a hackerek: elég egyetlen kattintás, és mindent visznek
A hackerek a FaceStealer nevű internetes átverést alkalmazták.
Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben
Megosztott az amerikai hírszerzés.
Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok
Az iráni háború hozta a fordulatot.
Úgy egymásnak ugrott a Kaufland és a bolgár kormány, hogy egy 200 millió eurós beruházási terv sorsa is kérdésessé vált
Komoly büntetést kapott a Lidl testvércége.
Tizennyolc éve támogatja a civil szervezetek fejlődését a KPMG: elindult a jelentkezés a Felelős Társadalomért Programra
A jelentkezéseket november 25-ig várja a vállalat.
Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény
Hiába az amerikai tiltás.
Lemondott, majd Hankó Balázs újra kinevezte: felülvizsgálják a tíz nap alatt visszatért magyar intézményvezető ügyét
Egészen sajátosan hosszabbítottak meg egy pozíciót.
Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást
Megszülethet a szupervállalat.
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Az AI-lufi durranására vár az arany, hogy megint a főszerepben legyen
Az arany az év eleji rekordja után jelentős korrekción ment keresztül, 30 százalékot esett október végére, miközben a kötvényhozamok emelkedtek, a dollár pedig erősödött. A... The post Az
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb figyelmet kap a zöld átállásban: a föld mélyének hője. Egy új fúr
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon