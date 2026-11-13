Százmillió dolláros kár és kaotikus állapotok: bénító szoftverhiba rázta meg a világgazdaságot

A Microsoft közlése szerint szerverproblémák okozták az incidenst, amely a vállalat Copilot nevű mesterségesintelligencia-asszisztensét is érintette. A hibát kifejezetten a felhőalapú levelezési és naptárrendszer, az Exchange Online funkcióinál észlelték, így azok az intézmények, amelyek saját szerverein futtatják a Microsoft szolgáltatásait, jórészt megúszták a kiesést. A cég hangsúlyozta, hogy nem találtak kibertámadásra utaló jelet, és kizárták, hogy a mesterséges intelligencia hibája állna a háttérben. A rendszereket szoftveres javítások fokozatos bevezetésével sikerült stabilizálni.

A világ legnépszerűbb irodai alkalmazásai közé tartozó programok kiesése miatt emberek százmilliói nem tudtak e-maileket küldeni, naptárakat kezelni vagy online értekezleteket tartani.

Az Ookla tulajdonában lévő Downdetector világszerte több mint 7,4 millió hibabejelentést rögzített, a csúcsponton pedig percenként közel húszezer panasz érkezett, ami a normál szint több mint ezerszerese. A leállás a Microsoft történetének egyik leghosszabb üzemzavara volt, amely csütörtök este kezdődött, majd pénteken, a munkaidő kezdetével Ázsiában és Európában tetőzött.

A fennakadás kormányzati szerveket, tőzsdei kereskedőket és légitársaságokat is érzékenyen érintett Ausztráliától Japánon át az Egyesült Államokig. Az Egyesült Királyságban a londoni rendőrség online bűnügyi bejelentőrendszere akadozott, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) pedig több helyen papíralapú adminisztrációra tért át. Tajvanon egy pénzügyi vállalat faxon volt kénytelen visszaigazolni a kötéseket, egy másik pedig törölt egy kötvény-visszavásárlási tranzakciót. A svájci Richemont és az amerikai Workhorse Group elhalasztotta gyorsjelentése közzétételét, de az európai tőzsdeüzemeltető Euronext, a dán Maersk, több indiai légitársaság, sőt az OpenAI és az Anthropic rendszereiben is fennakadások voltak.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire kiszolgáltatottá vált a világgazdaság néhány technológiai óriáscég felhőalapú infrastruktúrájának. A Microsoft 365 szolgáltatásainál tavaly októberben és idén januárban is volt már leállás, a múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális fennakadásokat. Bár az elemzők szerint az ismétlődő hibák óvatosságra inthetik a vállalati informatikai részlegeket,

a napi ügymenetbe mélyen beépült szoftverek lecserélése olyan magas költségekkel járna, hogy a tömeges elvándorlás nem valószínű.

A Morningstar DBRS hitelminősítő becslése szerint a mostani üzemzavar globálisan 300 és 500 millió dollár közötti biztosított kárt okozhatott. Ez az összeg jóval elmarad a 2024-es CrowdStrike-leállás 400 millió és 1,5 milliárd dollár közé tett pénzügyi veszteségeitől, amikor több mint nyolcmillió Windows-alapú számítógép omlott össze világszerte. A technológiai problémák ellenére a Microsoft részvényei enyhe emelkedést mutattak a péntek délutáni kereskedésben, az év eleje óta pedig nagyjából 8 százalékot erősödtek.

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