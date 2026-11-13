Szeretnék őket is + nem is, tudod, így van ez − Kérdések a külföldiek hazai foglalkoztatása körül

Holdblog Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká

Holdblog Az AI-lufi durranására vár az arany, hogy megint a főszerepben legyen Az arany az év eleji rekordja után jelentős korrekción ment keresztül, 30 százalékot esett október végére, miközben a kötvényhozamok emelkedtek, a dollár pedig erősödött. A... The post Az

ChikansPlanet Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb figyelmet kap a zöld átállásban: a föld mélyének hője. Egy új fúr

Bankmonitor Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n

Holdblog Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f

Grandio Blog 2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva

RSM Blog Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu