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Szólt az FBI, lecsaptak a magyar hatóságok: elképesztő módon bukott le a Budapesten gyilkosságot tervező nő
Gazdaság

Szólt az FBI, lecsaptak a magyar hatóságok: elképesztő módon bukott le a Budapesten gyilkosságot tervező nő

MTI
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Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelzése alapján fogtak el egy Budapesten élő külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal osztotta meg gyilkossági terveit. Bár a rendőrség emberölés előkészülete miatt őrizetbe vette a huszonkét éves diákot, az ügyészség végül szabadlábra helyezte.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) tájékoztatása szerint az amerikai hatóságok november 8-án értesítették magyar kollégáikat, miután egy Magyarországhoz köthető felhasználó rendkívül erőszakos cselekményekről folytatott párbeszédet az MI-vel. A napvilágra került tervek szerint a nő a nyitott ablakon át bemászott volna egy általa ismert áldozat házába,

hogy késsel megcsonkítsa és megölje őt, majd a családtagjaira is rátámadjon.

A magyar nyomozók a hazánkba delegált FBI-ügynökökkel együttműködve rövid idő alatt azonosították az évek óta Budapesten tanuló hallgatót. Tegnap, november 12-én csaptak le rá az albérletében, ahol a kutatás során lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét is.

A gyanúsított a kihallgatásán arra hivatkozott, hogy az üzenetváltás idején ittas volt. Állítása szerint a beszélgetés részleteire egyáltalán nem emlékszik, és sosem állt szándékában kárt tenni senkiben. Bár az NNI bűnügyi őrizetbe vette a nőt és kezdeményezte a letartóztatását, az ügyészség döntése értelmében szabadlábon védekezhet.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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