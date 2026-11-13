Társadalmi vállalkozások fejlesztésébe kezdett az OTP Bank

A hazai társadalmi vállalkozási ökoszisztéma fejlesztését célzó kezdeményezést indított el az OTP Bank. Az OTP HatásPont Program kedvezményes áron bérelhető közösségi irodát, képzéseket, mentorálást, illetve szakmai kapcsolatokat biztosít a társadalmi vagy környezeti problémák megoldásán dolgozó, üzleti alapon működő vállalkozások számára. A kezdeményezést bemutató sajtótájékoztatón elhangzott: az OTP Bank által kedvezményes áron biztosított – a budapesti Danubius Házban kialakított – hat irodába már beköltöztek társadalmi vállalkozások, vagy azokat összefogó szövetségek. A még üresen álló hetedik irodába pedig a héten meghirdetett pályázat útján választanak ki egy társadalmi vállalkozást, amely térítésmentesen bérelheti majd a helyiséget egy éven keresztül.

Az OTP Bank szakértői lesznek a mentorok

Az OTP HatásPont Programot bemutató sajtótájékoztatón Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója kiemelte: a kezdeményezés keretében az OTP Bank nemcsak pénzügyi segítséget, hanem vállalkozásfejlesztési képzést is nyújt a programban résztvevő társadalmi szervezeteknek. A vállalkozásokat segítő mentorok az OTP Bank egy-egy területért felelős szakértőiből kerültek ki, akik önkéntes alapon jelentkeztek a támogató tevékenységre.

Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója (Fotó: Németh Dániel / OTP Bank)

A vállalkozások számára kedvezményes áron biztosított irodákat a budapesti Danubius Házban alakították ki, amely az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonában van. Az Alapkezelő vezérigazgatója, Révész Éva elmondta:

az irodaházban összesen több mint 400 négyzetméternyi területen a vállalkozások számára elkülönített irodákon kívül coworking teret, tárgyalókat és egy rendezvényhelyszínt is kialakítottak,

így a helyszín a szakmai találkozásokhoz és együttműködésekhez szükséges támogató teret is biztosítani tudja.

Kétszintű mentorálás

A kezdeményezést az OTP Bankon belül a Social Lab csapat indította el, valósította meg – emelte ki Dósa Márton, az OTP Bank Digitális Stratégiai és Transzformációs területének vezetője.

Azt láttuk, hogy sok társadalmi vállalkozás indul el Magyarországon, amelyeknek nagyon jó ötleteik, céljaik vannak, de sok esetben hiányzik az az üzleti gondolkodás vagy pénzügyi támogatás ahhoz, hogy miként lehet az ötletből fenntartható működést megvalósítani

– hangsúlyozta Dósa Márton.

A vállalkozásoknak nyújtott mentorálás kapcsán elmondta: az OTP Bank munkatársaiból önkéntes alapon verbuvált mentorok között ügyvezető igazgatók is megtalálhatók. „A kezdeményezésnek akkora sikere volt, hogy jelentős túljelentkezés alakult ki a mentori feladatokra” – tette hozzá.

A mentorálás keretében a héten már el is indult a kezdő társadalmi vállalkozásokat segítő munka, amely során abban kapnak segítséget a vállalkozások, hogy miként lehet az alapötlet mögé üzleti modellt építeni. Tavasszal pedig a haladó vállalkozások számára indul el a mentorálás, akik esetében már egy konkrét üzleti kihívást oldanak meg.

Az OTP HatásPont Program megvalósító partnere, a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó Impact Hub Budapest társalapítója, ügyvezető igazgatója, Bedő Beatrix a mentorálással kapcsolatban elmondta: ötletpályázat keretében tíz társadalmi vállalkozást szólítottak meg, illetve választottak ki az OTP Bankkal közösen, akiknek a fejlesztését a héten kezdték meg.

Kedvezményes irodabérlés

Dósa Márton azt is bejelentette, hogy a vállalkozások számára biztosított hét iroda közül már hatba beköltöztek vállalkozások, amelyek kedvezményes áron bérelhetik az irodát. A hetedik irodát viszont térítésmentesen ajánlja fel egy évig az OTP Bank egy adott társadalmi vállalkozás számára, amelynek kiválasztására tegnap hirdették ki a pályázatot.

Az OTP HatásPont Program keretében jelenleg az alábbi társadalmi vállalkozások vagy azokat tömörítő szövetségek bérelnek kedvezményesen irodát (több, egymáshoz kapcsolódó szervezet közös irodát bérel):

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért,

a vállalkozások karbon- és energialábnyomát mérő Carbon.Crane,

vidéki kistelepülések közösségépítést segítő Második Hullám Vidékfejlesztési és Ifjúsági Szövetség,

a haszonállatok védelemével foglalkozó Una Terra Alapítvány,

Növényi Alapú Élelmiszereket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége (NÉGYOSZ),

AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége,

gazdákat összefogó Pannon Vidék Szövetség,

a közösségi részvételi döntéshozással foglalkozó Social Fokus,

Tudatos Öregedés Alapítvány.

Az eseményen kerekasztal-beszélgetést is tartottak a társadalmi vállalkozások szerepéről. A fotón balról jobbra: Bíró Imola, a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs és projektvezetője; Mészáros Andrea, a Társadalmi Vállalkozások Magyarországi Koalíciója elnöke; Tolvaj Krisztina, a SIMPACT senior tanácsadója. (Fotó: Németh Dániel / OTP Bank)

Zöld iroda

Az OTP HatásPont első bérlője, a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért már nyáron beköltözhetett az irodába. Az egyesület kommunikációs és projektvezetője, Bíró Imola elmondta: egyesületük Zöld Iroda minősítési szolgáltatást nyújt; azt szeretnék elérni, hogy a teljes irodakomplexum megkapja majd a zöld minősítést.

A SIMPACT tanácsadó cég a társadalmi hatásfelmérés szakmai partnereként vesz részt a programban. A cég senior tanácsadója, Tolvaj Krisztina elmondta: az OTP HatásPont teljes működése alatt nyomon fogják követni, hogy az OTP Bank és az Impact Hub Budapest által kitűzött célok teljesülnek-e.

A kezdeményezést bemutató rendezvényen a program üzenetéhez illeszkedve a catering szolgáltatást a Nem Adom Fel Kávézó és Étterem társadalmi vállalkozás nyújtotta.

További részletek az OTP HatásPont Programról itt olvashatóak.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Németh Dániel / OTP Bank